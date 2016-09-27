Підлога на метро "Героїв Дніпра" тріснула навпіл? У підземці кажуть: все гаразд. ФОТО

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27.09.2016  14:26


Фото з facebook

Столичний житель Костянтин Коваленко заявляє, що платформа станції метро "Героїв Дніпра", над якою зводять 3-рівневий торгово-розважальний центр, тріснула навпіл.

Про це він написав у facebook і виклав відповідне фото.

"Дочекались. Сьогодні вранці (27 вересня – ред.) платформа тріснула навпіл. Тиждень тому другий раз обвалилась ... стеля! Величезна 10-метрова тріщина розділяє станцію на дві частини", - написав він.

Коваленко додав, що станція стає небезпечною, пасажирів на ній поменшало – люди ходять пішки до "Мінської".

Водночас у КП "Київський метрополітен" запевняють, що жодної загрози для пасажирів немає, а тріщина стара.

"Станція "Героїв Дніпра" працює у звичайному режимі, ніяких загроз немає. Усі потяги курсують за графіком. За час реалізації інвестиційного договору було ОДНЕ пошкодження (8 вересня), про яке ми повідомляли (пошкодження склепіння - ред.)", - написала речник підземки Наталка Макогон у facebook. 

Як відомо, у липні у "колі" на виході з метро "Героїв Дніпра", де перед тим прибрали незаконні МАФи, розпочали будівництво трирівневого торгово-розважального центру.

Земельна ділянка, на якій ведеться будівництво, передана в оренду приватній фірмі "ударівця" Валерія Іщенка "Єлікон ЛТД".

Мешканці скаржаться, що роботи проводяться навіть уночі і не дають їм нормально відпочити. 

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За проектом, торговий центр буде трирівневим і матиме площу 10 тисяч кв. м. 

Тим часом місцеві жителі зареєстрували петицію про заборону будівництва.

2 вересня через будівництво торгового центру у колі на метро "Героїв Дніпра" на 4 місяці закрили один з вестибюлів станції. 

8 вересня у метро повідомили, що на станції "Героїв Дніпра", над якою будують ТРЦ "Oasis Kyiv" пошкоджено склепіння.  Згодом стало відомо, що склепіння пошкодила бурова машина.  При цьому ТРЦ "Oasis Kyiv" спіймали на брехні – фото з пробитим склепіння станції у Oasis Kyiv називали і продовжують називати "фотомонтажем". 

9 вересня КП "Київський метрополітен" заявив, що проведе перевірку тріщин на підлозі станції "Героїв Дніпра".

Директор метро Віктор Брагінський та директор ТОВ "Мегалайн Інжиніринг" Володимир Градісов запевнили, що обвалу через будівництво триповерхового торговельно-розважального центру над станцією "Героїв Дніпра" не відбудеться.

За словами Брагінського, на це будівництво є усі необхідні дозвільні документи.

Увечері 12 вересня біля станції метро "Героїв Дніпра" зібралася протестна акція проти будівництва ТРЦ.

13 вересня у КМДА повідомили, що представники столичної влади, ініціативна група мешканців та замовник будівництва досягли порозуміння щодо будівництва ТРЦ над станцією метро "Героїв Дніпра". 

15 вересня мер Києва Віталій Кличко заявив, що будівництва ТРЦ над станцією метро "Героїв Дніпра" не буде, доки не будуть проведені громадські слухання. За меморандумом, забудовник повинен провести громадське обговорення 29 вересня, однак роботи над метро не зупинялись. 

Українська правда. Київ 
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Коментарі - 6
Serg Fors _ 27.09.2016 16:48
Отличный пример того, что порохорыго-яйценюковское кодло идет точно по рыговским стопам. И на 70-80% - это такие же моральные уродцы, как и рыги.
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Serg Fors _ 27.09.2016 16:43
Індра:
Де правоохоронні органи??
Як це - де? Чекають більше повноважень.
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Sergio_S _ 27.09.2016 15:20
palmer:
більше схоже на білий слід від волочіння чогось важкого, а не на тріщину.
А ну-ка попробуйте проволочить что-то, чтобы осталась такая кривая. На фото четко видно, что кривая зигзагообразно изменяется по стыкам плитки
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МирнийКиев _ 27.09.2016 15:03
Водночас у КП "Київський метрополітен" запевняють, що жодної загрози для пасажирів немає, а тріщина стара.

МОЖНО ФАМИЛИЮ ЧЕЛОВЕКА КОТОРЫЙ СКАЗАЛ, ЧТО ТРЕЩИНА СТАРАЯ? ОН ДУМАЕТ ЛЮДИ КОТОРЫЙ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ХОДИТ В МЕТРО - ИДИОТЫ?
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Індра _ 27.09.2016 14:42
А чому досі не зупинене кримінальне будівництво над станцією? За такі будівництва треба замовників і виконавців розвішувати на стовпах вздовж Хрещатика, щоб інших на злодійства не тягло. Де правоохоронні органи??
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