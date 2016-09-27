У Києві "замінували" фабрику і магазини Roshen

Версія для друку     Додати коментар -
27.09.2016  10:59


Фото ukrmap.biz

Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування кондитерської фабрики та магазинів Roshen у Києві.

Про це повідомляє сайт Головного управління Нацполіції Києва.

Інформація про замінування надійшла вночі на електронну адресу Служби безпеки України.

За адресами розташування фабрики та магазинів виїхали представники структурних підрозділів поліції, спеціалісти вибухотехнічних служб, кінологи та рятувальники.

"На даний час проводиться огляд об’єктів і прилеглих до них територій", - відзначили у поліції.

Матеріали за цим фактом зареєстровані відповідно до вимог чинного законодавства.

За результатами перевірки буде прийнято процесуальне рішення. Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення особи, яка повідомила про замінування.
powered by lun.ua
Коментарі - 0
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Теремках чоловік і жінка залишили без ліфтів сотні мешканців
У Кличка очікують профіцит бюджету у 2 півріччі не менше 2,3 мільярда
Вандали облили фарбою пам'ятник Володимиру Великому. ФОТО
Активіст: Під Києвом лісники знищують заказник. ФОТО
Голова Бориспільської райради з родиною мають 69 га землі на березі Дніпра
    ПУБЛІКАЦІЇ
Спецпроект до 175 річниці Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
02.08, 14:00

Студентство НМУ імені О.О. Богомольця: будувати університет своєї мрії власними руками

Напевно, в становленні новітньої історії Національного медичного університету імені О.О.Богомольця студентство зіграло найбільшу роль. Це саме студенти розпочали відлік нової ери існування університету. Це саме вони два роки тому першими запровадили необоротний процес змін, довівши свої права на самовираження і самоствердження.
НМУ імені О.О. Богомольця - 175 років на службі нації
В контексті викликів часу: Національний медичний університет бере курс на світову медичну освіту
    КОЛОНКА АВТОРА
26.09.2016, 10:01
Геннадій Пліс

Права без можливостей

Києву дозволили реєструвати нерухомість, але практично не дали ресурсів для цього. Місто не отримало додаткових фінансових можливостей. У Міністерстві чисельність працівників, які цим займались, скоротили, а Київ змушений був збільшити чисельність і передбачити кошти на їх утримання.
20.09.2016, 14:15
Катерина Дідковська

Цілком таємно, або Як туристу не загубитись у Києві

Для того, щоб зрозуміти, як іноземець відчуває себе в Києві, достатньо побувати в країні, що використовує відмінний від знайомого тобі алфавіт. Наприклад вірменський, або іврит. Це відчуття, коли ніби і схема є, а у якому напрямку рухатись, все одно незрозуміло.
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте