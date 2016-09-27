У Києві "замінували" фабрику і магазини Roshen



Фото ukrmap.biz Фото ukrmap.biz

Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування кондитерської фабрики та магазинів Roshen у Києві.

Про це повідомляє сайт Головного управління Нацполіції Києва.

Інформація про замінування надійшла вночі на електронну адресу Служби безпеки України.

За адресами розташування фабрики та магазинів виїхали представники структурних підрозділів поліції, спеціалісти вибухотехнічних служб, кінологи та рятувальники.

"На даний час проводиться огляд об’єктів і прилеглих до них територій", - відзначили у поліції.

Матеріали за цим фактом зареєстровані відповідно до вимог чинного законодавства.

За результатами перевірки буде прийнято процесуальне рішення. Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення особи, яка повідомила про замінування.