Вандали облили фарбою пам'ятник Володимиру Великому. ФОТО

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26.09.2016  17:50


У Києві невідомі облили червоною фарбою пам'ятник Володимиру Великому, який є найстарішим скульптурним монументом столиці.

Про це в ефірі "112 Україна" розповіла речник поліції Києва Оксана Блищик.

"Було повідомлення. На місці відпрацювала оперативно-слідча група. Пам'ятник облили червоною фарбою, імовірно, зі скляної ємності. Повідомлення внесено до Журналу єдиного обліку. Вирішується питання щодо кваліфікації", - сказала вона.

 
 
 

Як відомо, пам'ятник Володимиру Великому спорудили у 1853 році.

Бронзова статуя хрестителя Русі сягає 4,4-метрів заввишки і стоїть на 16-метровому постаменті.

Фото 112.ua
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Коментарі - 11
Дмитрий Межов _ 26.09.2016 23:17
То Володимир Великий,а не Володимир Володимирович. И не Володимир Ильич.
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inform _ 26.09.2016 21:53
..та йдіть ви всі провокатори-путін-ідіот-вата-тролі геть звідси !!!
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Orest Andersen _ 26.09.2016 20:37
Вова Тур:

"Ждём сильную личность".... - Уже скоро - ТРАМПанутый идёт - очень сильный кандидат - как придёт, так и устроит передел мира сего, - так что авось и Русь Киевская возродится ...
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Kobel Ihor _ 26.09.2016 20:35
Вова Тур:
Он ввёл христианство за новую женщину из Византии. Насильно. А была самая сильная страна Киевская Русь. И началось... Сектанты разные, раздел на княжества, набеги разных врагов. Потом коммунисты со своими ленинскими лозунгами, потом ихняя перестройка во главе с Меченым, раздел страны, станки на металлолом и т.д.. Ждём сильную личность. и наказания преступникам.
Чувак, ти хрестишся двухперстним?
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Вова Тур _ 26.09.2016 20:30
Он ввёл христианство за новую женщину из Византии. Насильно. А была самая сильная страна Киевская Русь. И началось... Сектанты разные, раздел на княжества, набеги разных врагов. Потом коммунисты со своими ленинскими лозунгами, потом ихняя перестройка во главе с Меченым, раздел страны, станки на металлолом и т.д.. Ждём сильную личность. и наказания преступникам.
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Геннадій Пліс

Права без можливостей

Києву дозволили реєструвати нерухомість, але практично не дали ресурсів для цього. Місто не отримало додаткових фінансових можливостей. У Міністерстві чисельність працівників, які цим займались, скоротили, а Київ змушений був збільшити чисельність і передбачити кошти на їх утримання.
20.09.2016, 14:15
Катерина Дідковська

Цілком таємно, або Як туристу не загубитись у Києві

Для того, щоб зрозуміти, як іноземець відчуває себе в Києві, достатньо побувати в країні, що використовує відмінний від знайомого тобі алфавіт. Наприклад вірменський, або іврит. Це відчуття, коли ніби і схема є, а у якому напрямку рухатись, все одно незрозуміло.
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