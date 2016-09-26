Вандали облили фарбою пам'ятник Володимиру Великому. ФОТО



У Києві невідомі облили червоною фарбою пам'ятник Володимиру Великому, який є найстарішим скульптурним монументом столиці. Про це в ефірі "112 Україна" розповіла речник поліції Києва Оксана Блищик. "Було повідомлення. На місці відпрацювала оперативно-слідча група. Пам'ятник облили червоною фарбою, імовірно, зі скляної ємності. Повідомлення внесено до Журналу єдиного обліку. Вирішується питання щодо кваліфікації", - сказала вона. Як відомо, пам'ятник Володимиру Великому спорудили у 1853 році. Бронзова статуя хрестителя Русі сягає 4,4-метрів заввишки і стоїть на 16-метровому постаменті. Фото 112.ua

Коментарі - 11

То Володимир Великий,а не Володимир Володимирович. И не Володимир Ильич.

inform _ 26.09.2016 21:53

..та йдіть ви всі провокатори-путін-ідіот-вата-тролі геть звідси !!!

Вова Тур:



"Ждём сильную личность".... - Уже скоро - ТРАМПанутый идёт - очень сильный кандидат - как придёт, так и устроит передел мира сего, - так что авось и Русь Киевская возродится ...

Вова Тур:

Он ввёл христианство за новую женщину из Византии. Насильно. А была самая сильная страна Киевская Русь. И началось... Сектанты разные, раздел на княжества, набеги разных врагов. Потом коммунисты со своими ленинскими лозунгами, потом ихняя перестройка во главе с Меченым, раздел страны, станки на металлолом и т.д.. Ждём сильную личность. и наказания преступникам. Чувак, ти хрестишся двухперстним? Чувак, ти хрестишся двухперстним?

Он ввёл христианство за новую женщину из Византии. Насильно. А была самая сильная страна Киевская Русь. И началось... Сектанты разные, раздел на княжества, набеги разных врагов. Потом коммунисты со своими ленинскими лозунгами, потом ихняя перестройка во главе с Меченым, раздел страны, станки на металлолом и т.д.. Ждём сильную личность. и наказания преступникам.