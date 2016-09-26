Вандали облили фарбою пам'ятник Володимиру Великому. ФОТО

У Києві невідомі облили червоною фарбою пам'ятник Володимиру Великому, який є найстарішим скульптурним монументом столиці.
Про це в ефірі "112 Україна" розповіла речник поліції Києва Оксана Блищик.
"Було повідомлення. На місці відпрацювала оперативно-слідча група. Пам'ятник облили червоною фарбою, імовірно, зі скляної ємності. Повідомлення внесено до Журналу єдиного обліку. Вирішується питання щодо кваліфікації", - сказала вона.
Як відомо, пам'ятник Володимиру Великому спорудили у 1853 році.
Бронзова статуя хрестителя Русі сягає 4,4-метрів заввишки і стоїть на 16-метровому постаменті.
Фото 112.ua
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко