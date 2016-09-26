Вандали облили фарбою пам'ятник Володимиру Великому. ФОТО





У Києві невідомі облили червоною фарбою пам'ятник Володимиру Великому, який є найстарішим скульптурним монументом столиці.

Про це в ефірі "112 Україна" розповіла речник поліції Києва Оксана Блищик.

"Було повідомлення. На місці відпрацювала оперативно-слідча група. Пам'ятник облили червоною фарбою, імовірно, зі скляної ємності. Повідомлення внесено до Журналу єдиного обліку. Вирішується питання щодо кваліфікації", - сказала вона.

Як відомо, пам'ятник Володимиру Великому спорудили у 1853 році.

Бронзова статуя хрестителя Русі сягає 4,4-метрів заввишки і стоїть на 16-метровому постаменті.

Фото 112.ua