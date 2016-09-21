У Києві запасли на зиму 40 тисяч тонн вугілля, ще треба стільки ж солі



Вугілля на Дарницькій ТЕЦ, яка забезпечує теплом Дарницькій ТЕЦ, яка забезпечує теплом близько 1200 будинків (більше 320 тисяч мешканців міста). Фото kiev.klichko.org Вугілля на Дарницькій ТЕЦ, яка забезпечує теплом Дарницькій ТЕЦ, яка забезпечує теплом близько 1200 будинків (більше 320 тисяч мешканців міста). Фото kiev.klichko.org

Київ завершує підготовку запасів палива до зими – станом на 20 вересня теплопостачальні організації заготовили 40 тисяч тонн вугілля та 60,8 тисячі тонн рідкого палива.

Про це під час колегії 20 вересня заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, повідомляє саєт міської влади.

За його словами, понад 11,3 тисячі житлових будинків завершують роботи для отримання паспортів готовності. До роботи взимку готуються 277 котелень, виконано капітальний ремонт 9 котлів.

Наразі теплопостачальні організації повинні сформувати необхідну кількість аварійних бригад для оперативної ліквідації аварій на тепломережах під час опалювального сезону.

"Якщо у 2014 році ми мали 4,2 тисяч пошкоджень в період гідравлічних випробувань, то цього року – вже більше 5 тисяч", – зазначив Пантелеєв.

Також триває підготовка комунальників до снігопадів. Наразі у Києві є 457 одиниць спеціалізованої техніки, у тому числі 247 тракторів для прибирань снігу у дворах та міжквартальних проїздах.

Триває закупівля посипкового матеріалу. Загалом планується забезпечити запас у 40,4 тисяч тонн солі та 40,8 тисячі тонн піску.

Як відомо, у КМДА заявляють, що підготовка столиці до роботи в осінньо-зимовий період задовільна. При цьому заклади освіти Києва на 90% готові зими, і підготовка решти відбувається за планом.