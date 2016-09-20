Фірташ продає БЦ "Парус" – ЗМІ



Фото elektraua.livejournal.com Фото elektraua.livejournal.com

Український підприємець Дмитро Фірташ продає мажоритарну частку в одному з найбільш дорогих київських бізнес-центрів – "Парусі".

Про це пише "Новое время" з посиланням на кілька незалежних джерел на ринку, які знайомі з процесом переговорів щодо цієї угоди.

"Такий варіант (продажу частки Фірташа – ред.) розглядається, але я би не хотів вдаватися у деталі до завершення процесу", - сказав керуючий активами Group DF Борис Краснянський.

Він також відмовився назвати подробиці угоди та ім’я покупця.

За думку інвестиційного аналітика компанії "ЕСТА Холдинг" Катерини Березинець, вартість угоди може скласти $40-50 мільйонів.

Бізнес центр "Парус" на вулиці Мечникова, 2 належить до категорії класу А. Це 33 поверхова будівля площею 75 тисяч кв. м. (корисна площа 56 тисяч кв. м.). Її ввели в експлуатацію у 2007 році.

Інвестиції у будівництво склали близько 500 мільйонів гривень.

Ще до введення в експлуатацію власник будівлі Вагіф Алієв продав частку в об’єкті Фірташу за $300 мільйонів. Фірташ отримав більше 50%. Нині, за даними НВ, частка Алієва у "Парусі" не має ваги, він виконує роль формального власника.

За даними "Наших грошей", станом на 2013 рік, "Парусом" у рівних частинах володіли "Передові технології плюс" Фірташа і "Мандарин Плаза" Алієва.

Як відомо, зараз Фірташ живе в Австрії і чекає на рішення про екстрадицію в США.