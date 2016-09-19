Київпастранс зобов’язав водіїв старших 50 років частіше проходити медогляди

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19.09.2016  12:34


Фото з facebook Дмитра Левченка

КП "Київпастранс" вирішив зобов’язати 51-річних і старших водіїв проходити періодичні медичні огляди один раз на 6 місяців. Усі витрати візьме на себе підприємство.

Про це у facebook написав керівник "Київпастрансу" Дмитро Левченко.

Він відзначив, що таке рішення пов’язане з інцидентом, що трапився 9 вересня, коли водієві стало зле, і автобус влетів у кафе на Позняках.

"Для підвищення рівня безпеки пасажирських перевезень та посилення контролю за станом здоров’я водіїв, які виконують роботи з перевезення пасажирів, в КП "Київпастранс" було вирішено запровадити для водіїв віком 51 рік і більше проходження періодичних медичних оглядів один раз на шість місяців", - написав Левченко.

Він наголосив, що безпека пасажирів є дуже важливою для підприємства, а вона напряму залежить від здоров’я водіїв.  

"Хочу зазначити, що водії щодня проходять передрейсовий та післярейсовий медогляд. Але проблем зі здоров’ям не застрахований ніхто", - пояснив Левченко.

Як відомо, 9 вересня на вулиці Ревуцького, біля озера "Вирлиця", рейсовий автобус №45 врізався у МАФ-кафе у зв’язку з тим, що водієві стало зле.

Українська правда. Київ  
 
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