Депутатам "Нових облич" у Коцюбинському вручили повістки на допит



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Прокуратура вручила повістки на допит депутатам від "Нових облич", які не бажають співпрацювати зі слідством у справі про захоплення адмінбудівлі селищної ради у ніч на 9 квітня.

Про це повідомляє сайт "Громади Приірпіння".

"Не всі депутати хочуть співпрацювати зі слідством. Ми неодноразово викликали на допит депутатів щодо захоплення адмінбудівлі та виготовлення підробної печатки. Вони не приходять. Якщо викликані свідки не з’являються після вручення повістки, то далі через рішення суду їх приводять силою вже в кайданках," – сказав слідчий Іван Кісілевич.

Він також додав, що на депутатів може бути накладений штраф від половини до 2 мінімальних заробітних плат за злісне ухилення від явки до органів досудового розслідування.

Видання відзначає, що деякі депутати спокійно отримували повістки, а справа дійшла до "Нових облич", то в залі запанував безлад.

"Депутати Нових облич, їхні родичі почали травити слідчих. Кричали. Але те, що вони злякалися і не знали, що робити, було видно навіть з останніх рядів зали," – розповів активіст Юрій Устиновський.

Потім депутати попросили, щоб не вручали повістки на сесії. А коли голова оголосила перерву, почали тікати з зали.

"Тільки Матюшина оголосила про перерву, як депутати "Нових облич" кинулися навтьоки із зали засідань. Втекли на вулицю, де їх одразу ж обступили юристи, яких привіз Денисенко. Одразу було видно, що вони налякані і не знають, що їм робити. Так вони постояли на вулиці хвилин 15-20, доки не отримали інструкції", - прокоментував Устиновский.

Він додав, що, коли депутати повернулися в залу на свої місця, то жоден з них не хотів називатися. Деякі депутати називалися чужими іменами.

Видання відзначає, що процес передачі повісток слідчі прокуратури фільмували на відео, щоб депутати не змогли у судовому порядку заперечити факт публічного вручення повісток.