ГПУ призначила повторну психіатричну експертизу мажору Толстошеєву



Фото з facebook Дмитра Гнапа Фото з facebook Дмитра Гнапа

Генеральна прокуратора призначила повторну психіатричну експертизу для Станіслава Толстошеєва, який збив на смерть жінку на тротуарі біля метро "Лівобережна".

Про це повідомляє сайт ГПУ.

"З метою отримання більш повної інформації про причини раптового погіршення стану здоров’я Станіслава Толстошеєва, прийнято рішення про скасування постанови про закриття кримінального провадження та призначення повторної амбулаторної комісійної психіатричної експертизи в експертній установі МОЗ України в іншому регіоні", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що раніше ген прокурор Юрій Луценко скасував постанову про закриття кримінального провадження стосовно Толстошеєва.

За словами прокурора Києва Романа Говди, у рамках досудового розслідування було отримано висновки судово-медичних, автотехнічних та психолого-психіатричних експертиз.

А також допитано понад 30 свідків, у тому числі безпосередніх очевидців ДТП, медиків, які надавали первинну допомогу постраждалим, та інших осіб. Опрацьовано записи з камер відеоспостереження, розташованих поряд із місцем вчинення ДТП.



Говда відзначив, що за результатами експертиз, причиною смертельної аварії став раптовий напад судомного характеру у водія, тому притягнути Толстошеєва до кримінальної відповідальності неможливо.

У свою чергу Луценко зауважив, що результати проведених експертиз, які не надали відповідь про причину раптового хворобливого стану водія, викликали широке несприйняття у громадськості.



Відзначається, що за результатами нової експертизи буде прийнято остаточне рішення у кримінальному провадженні.

Як відомо, 9 січня неподалік від станції метро "Лівобережна" автомобіль"Мерседес" під кермуванням Толстошеєва вилетів на тротуар та влетів у стоматологію, внаслідок ДТП загинула жінка, троє осіб отримали травми.

12 січня журналіст Дмитро Гнап відзначив, що Толстошеєв лежить у приватній клініці, і йому досі не вручили підозру. Він також додав, що є інформація, що два роки тому Толстошеєв вже скоїв ДТП і щасливо уникнув покарання.

Пізніше Гнап виклав у мережу фото, які показують, яке веселе та активне життя веде Толстошеєв з нібито "пороком серця".

13 січня у Нацполіції повідомили, що Толстошеєву оголосили підозру у скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть).

14 січня у Нацполіції повідомили, що правоохоронці можуть притягти до відповідальності посадовців, які видали медичну довідку для отримання водійського посвідчення Станіславом Толстошеєвим, у випадку, якщо він за станом здоров’я не міг його отримати.

Увечері 15 січня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід для Станіслава Толстошеєва утримання під вартою і призначив заставу 137,8 тисячі гривень.

Захист Толстошеєва вніс за нього заставу в розмірі 137,8 тисячі гривень.

Прокуратура просила суд призначити заставу в розмірі 5 мільйонів гривень для Толстошеєва.

У вересні прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець заявила, що Прокуратура Києва закрила кримінальне провадження проти Толстошеєва, оскільки результати експертиз підтвердили, що під час ДТП він був непритомним.

Однак справою зацікавились у ГПУ.

Українська правда. Київ