Президент оголосив конкурс на посаду голови Київської обладміністрації



Фото zib.com.ua Фото zib.com.ua

Президент Петро Порошенко оголосив конкурс на посаду голови Київської обласної державної адміністрації.

Про це йдеться в розпорядженні президента №251 від 16 вересня.

Необхідні документи для участі в конкурсі необхідно подати до 18:00 3 жовтня.

Конкурс пройде о 10:00 10 жовтня за адресою: Київ, вулиця Прорізна, 15.

Як відомо, 9 вересня глава МВС Арсен Аваков повідомив, що заступника голови Київської обласної державної адміністрації Ігоря Любка затримали за хабарництво.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство вивчає роль в цьому злочині Голови ОДА Мельничука, який кілька днів тому терміново подав у відставку.

10 вересня на сайті президента України було опубліковано указ про звільнення Максима Мельничука з посади голови Київської обласної адміністрації.

10 вересня дружина Мельничука заявила про його зникнення та повідомила, що у помешканні Мельничуків "невідомі озброєні люди провели обшук".

Згодом стало відомо, що Мельничук з 10 вересня перебував на території Києво-Печерської Лари.

Українська правда. Київ