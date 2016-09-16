У неділю можуть обмежити вхід до трьох станцій метро через футбол

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16.09.2016  12:48


Фото tov-tob.livejournal.com

КП "Київський метрополітен" допускає обмеження входу на станції "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого" 18 вересня у заявку з футболом.

Про це повідомляє сайт підприємства.

"Після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого"", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 18 вересня о19:30 на НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Зоря" (Луганськ).

Українська правда. Київ
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