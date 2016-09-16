"Музей тоталітаризму" буде на ВДНГ. Доповнено



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Так званий Музей тоталітаризму, у який звезуть усі "декомунізовані" пам’ятники, розташується на території ВДНГ.

Про це "Українській правді. Київ" повідомило джерело у КМДА.

"Музей розташується на території ВДНГ. Презентація музею відбудеться уже на наступному тижні", - сказав співрозмовник видання.

За словами іншого співрозмовника з КМДА, самої концепції ще немає.

А на наступному тижні підпишуть меморандум між Київською адміністрацією (повинна створити юридичну особу), Інститутом Нацпам’яті (який визначить, які пам’ятники будуть у музеї), ВДНГ (який повинен визначити ділянку під музей та виділити частину приміщень експоцентру), і Володимиром Кадигробом (арт-менеджер, який займається концепцією музею) про створення музею.

"Ініціатором музею виступив секретар Київради Володимир Прокопів. Заклад матиме назву "Музей монументальної пропаганди СРСР". Сюди звезуть пам’ятники не лише з Києва, а з усієї України", - сказав співрозмовник видання.

У музей звезуть пам’ятники з усієї України. Фото sq.com.ua

Передбачається, що музей облаштовуватимуть коштом інвестора.

А його відкриття приурочать до 100-річчя Жовтневої революції – у жовтні 2017 року.

Однак деякі учасники переговорів кажуть, що їх процес ще не завершений.

Водночас, як повідомив "Українській правді. Київ" нардеп і радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець, наразі вирішується питання демонтажу пам’ятник Щорсу, що на бульварі Шевченка.

Цей монумент також планують перенести до новоствореного музею.

"КП "Київблагоустрій" розробляє проект демонтажу, 25 вересня місто отримає його у своє розпорядження. Після цього міська влада зможе звернутися до Міністерства культури, щоб Мінкульт змінив місцерозташування пам’ятника (Оскільки пам’ятник входить до реєстру пам’яток національного значення під певним номер і за певною адресою). Коли отримаємо цей документ зможе розпочатися саме перенесення пам’ятника", - сказав Білоцерковець.

Вартість демонтажу наразі невідома, але сам проект демонтажу попередньо обійдеться у приблизно 20 тисяч гривень (однак ця сума може змінитися).

Наразі він звернувся до користувачів соцмережі facebook з питанням, чи підтримують юзери перенесення пам’ятника Щорсу у Музей тоталітаризму.

"На сам демонтаж і перенесення пам’ятника потрібен один день, але, ймовірно, потрібно буде кілька днів на підбір необхідної техніки", - сказав Білоцерковець.

Коли ж відбудеться демонтаж наразі невідомо, оскільки все залежатиме від швидкості розгляду звернення КМДА Мінкультом.

Ірина Балачук, Українська правда. Київ