"Музей тоталітаризму" буде на ВДНГ. Доповнено

Версія для друку     Додати коментар -
16.09.2016  12:13


Фото 6262com.ua

Так званий Музей тоталітаризму, у який звезуть усі "декомунізовані" пам’ятники, розташується на території ВДНГ.

Про це "Українській  правді. Київ" повідомило джерело у КМДА.

"Музей розташується на території ВДНГ. Презентація музею відбудеться уже на наступному тижні", - сказав співрозмовник видання.

За словами іншого співрозмовника з КМДА, самої концепції ще немає.

А на наступному тижні підпишуть меморандум між Київською адміністрацією (повинна створити юридичну особу), Інститутом Нацпам’яті (який визначить, які пам’ятники будуть у музеї), ВДНГ (який повинен визначити ділянку під музей та виділити частину приміщень експоцентру), і Володимиром Кадигробом (арт-менеджер, який займається концепцією музею) про створення музею.

"Ініціатором музею виступив секретар Київради Володимир Прокопів. Заклад матиме назву "Музей монументальної пропаганди СРСР". Сюди звезуть пам’ятники не лише з Києва, а з усієї України", - сказав співрозмовник видання.  

У музей звезуть пам’ятники з усієї України. Фото sq.com.ua

Передбачається, що музей облаштовуватимуть коштом інвестора.

А його відкриття приурочать до 100-річчя Жовтневої революції – у жовтні 2017 року.

Однак деякі учасники переговорів кажуть, що їх процес ще не завершений. 

Водночас, як повідомив "Українській правді. Київ" нардеп і радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець, наразі вирішується питання демонтажу пам’ятник Щорсу, що на бульварі Шевченка.

Цей монумент також планують перенести до новоствореного музею.

"КП "Київблагоустрій" розробляє проект демонтажу, 25 вересня місто отримає його у своє розпорядження. Після цього міська влада зможе звернутися до Міністерства культури, щоб Мінкульт змінив місцерозташування пам’ятника (Оскільки пам’ятник входить до реєстру пам’яток національного значення під певним номер і за певною адресою). Коли отримаємо цей документ зможе розпочатися саме перенесення пам’ятника", - сказав Білоцерковець.

Вартість демонтажу наразі невідома, але сам проект демонтажу попередньо обійдеться у приблизно 20 тисяч гривень (однак ця сума може змінитися).

Наразі він звернувся до користувачів соцмережі facebook з питанням, чи підтримують юзери перенесення пам’ятника Щорсу у Музей тоталітаризму.

"На сам демонтаж і перенесення пам’ятника потрібен один день, але, ймовірно, потрібно буде кілька днів на підбір необхідної техніки", - сказав Білоцерковець.

Коли ж відбудеться демонтаж наразі невідомо, оскільки все залежатиме від швидкості розгляду звернення КМДА Мінкультом.

Ірина Балачук, Українська правда. Київ 
powered by lun.ua
Коментарі - 6
inform _ 16.09.2016 16:14
В Биківнянський ліс їх треба ! Зразу за Меморіалом розстріляних мучеників енкаведистами-комуністами.
І щоб потрапити до цих істуканів-катів,то треба пройти через могили закатованих.
Щоб дійшло до посіпак кремлівських холуїв,яка в нас Історія...
А ПРовокатори-"радєтєлізаукраїнськійнарод"-путін-ідіот-вата-тролі йдіть (вашоюмовою) НХ !!!
Відповісти | З цитатою
Андрей Чумп _ 16.09.2016 15:44
Проклятые тоталитарные оккупанты при которых вся коммуналка стоила десятку, была копеечная ипотека и вообще все кредиты. Продукты стоили копейки. Время когда милиция несла службу без оружия из-за отсутствия необходимости. тоталитаризм насадивший бесплатную медицину и образование. тоталитаризм из отсталой аграрной территории создавший научно-промышленного гиганта.
Відповісти | З цитатою
formalin _ 16.09.2016 15:13
Рішення неправильне, бо то є зона відпочинку, і нема чого людям настрій псувати! А місце для цього музею очевидне: у лісі за Бояркою, де Корчагін з товаришами залізницю прокладав)))
Відповісти | З цитатою
Valeriy Mykhaylenko _ 16.09.2016 15:11
Недолуге рішення про перенос памятника саме на цю пору. Я не прихильник комуністичного ідола, його вмостили на постмент більшовики, на тій самій хвилі - знищити памятники поваленого царського режиму. Боюсь, історія з памятниками ще буде повторюватись. Якщо комусь свербить постать Щорса, хай знайдуть гроші на свій проект поза міським бюджетом. А взагалі чи проводились громадські слухання? Наразі є значно більше важливих справ, ніж піаритись на де-комунізації. Чи може готують місце на коні для вїзду свого лідера у Парламент нового скликання?
Відповісти | З цитатою
Oleksii Suprun _ 16.09.2016 14:28
Pidchybii Leonid:
От саме тоталітаризму, як приклад доби тоталітарної "держави". А не "жовті росіяни" та хоч червоні/зелені та ін., до чого тут це? Для нас термін "тоталітаризм" не існує, новітній винахід запропонуємо чи не було тоталітарності?
Все-таки варто власну ненависть та науку - не поєднувати.
Відповісти | З цитатою
Подивитися всі коментарі або додати свій
    НАЙГОЛОВНІШЕ
Президент оголосив конкурс на посаду голови Київської обладміністрації
Частина киян залишиться без води у ніч на 17 вересня
"Музей тоталітаризму" буде на ВДНГ. Доповнено
Київрада просить Кабмін дати грошей на утилізацію ртуті з заводу "Радикал"
Кличко знову пішов у відпустку. Документ
    ПУБЛІКАЦІЇ
Спецпроект до 175 річниці Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
02.08, 14:00

Студентство НМУ імені О.О. Богомольця: будувати університет своєї мрії власними руками

Напевно, в становленні новітньої історії Національного медичного університету імені О.О.Богомольця студентство зіграло найбільшу роль. Це саме студенти розпочали відлік нової ери існування університету. Це саме вони два роки тому першими запровадили необоротний процес змін, довівши свої права на самовираження і самоствердження.
НМУ імені О.О. Богомольця - 175 років на службі нації
В контексті викликів часу: Національний медичний університет бере курс на світову медичну освіту
    КОЛОНКА АВТОРА
12.09.2016, 09:40
Олег Гречух

"Бабушкін" повернувся!

Прізвище "Бабушкін" стало символом будівельної вседозволеності. Головним архітектором Києва став Олександр Свистунов. Він 18 років пропрацював у приватній фірмі Бабушкіна. Очевидно, влада шукає людину, яка проводила б ущільнення Києва, так би мовити "з пом’якшенням".
06.09.2016, 15:49
Володимир Прокопів

Чому київська земля така дорога?

Ціна київської землі – це такий собі "вінегрет" з інгредієнтами у вигляді економічної ситуації в країні, обсягу та стану інфраструктури і локальних особливостей землі. Тож давайте бути відвертими – земля в столиці буде дорогою.
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте