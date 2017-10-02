Поштова площа: врятувати свою історію чи продати в ТРЦ?

У 2013 році в історичному центрі Києва розпочалося скандальне будівництво чергового торгово-розважального центру, під час якого знайшли унікальні залишки старого міста часів Ярослава Мудрого.

Чому будівництво скандальне?

Бо згідно із законодавством, для нього необхідно мати землю або у власності, або в оренді. А це будівництво триває без такого виділення земельної ділянки – під виглядом звичайної реконструкції дороги.

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Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" встановлює чіткі випадки, коли будівельні роботи можуть відбуватися без отримання земельної ділянки. Серед них – ремонт автомобільних доріг. Дійсно, для ремонту дороги отримувати землю не потрібно, і це логічно.

Але хто б міг подумати, що дорога перетвориться на ТРЦ?

Так, в обхід законодавства, без розробки детального плану території та купівлі чи взяття в оренду такої земельної ділянки, забудовник розпочав своє нахабне будівництво. Фактично, він самовільно зайняв землю замість того, щоб придбати її на земельних торгах.

Єдине, що зобов’язався здійснити забудовник – сплатити інвестиційний платіж у розмірі кількох мільйонів гривень за землю, що коштує мільйони доларів.

Варто зауважити, що, відповідно до Кримінального кодексу, самовільне зайняття земельної ділянки є злочином та карається позбавленням волі. З цього приводу ми подали відповідне звернення до правоохоронних органів.

Цікаво, що після розголосу інформації навколо Поштової площі нинішня влада Києва почала звинувачувати в усьому "попєрєдніків" – чиновників часів Януковича.

У КМДА, певно, забули, що "свіженькі" Містобудівні умови (документ на будівництво), які суперечать і законодавству, і здоровому глузду, вони видали забудовнику вже після Революції Гідності.

Ця історія могла би так і залишитися непоміченою за теперішньої, такої лояльної до забудовників влади, якби компанії не "пощастило" при будівництві натрапити на цілі вулиці доби Київської Русі, археологічні артефакти і знахідки світового значення.

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У будь-якій цивілізованій країні з такої знахідки зробили б національний музей, а оцінкою дій нахабного забудовника займалися б правоохоронні органи.

Так, у турецькому регіоні Каппадокія, забудовник, який збирався легально (!) побудувати комерційний об’єкт, теж наткнувся на археологічні знахідки. У результаті влада Туреччини забрала у бізнесмена землю і створила на тому місці музей, який нині щороку відвідують мільйони туристів зі всього світу, тим самим збагачуючи економіку країни.

У нашому ж випадку досить реалістичним є сценарій, коли місце розкопок просто заллють бетоном, а тисячолітню історію "вшанують"… кімнаткою в самому торговельному центрі! Саме так, адже з 12000 квадратних метрів ТРЦ на цю "благородну ціль " планують виділити аж 100. Усе це виглядає як справжнє знущання над Києвом, країною і українською історією в цілому.

Наразі забудовник, яким мають зайнятися правоохоронні органи, без землі будує свій ТРЦ, а нашу історію використовує як фундамент. Тим часом міська влада, як завжди, знизує плечима і стверджує, що нічого не може вдіяти.

Погодьтеся: це вже не просто питання містобудування. Це питання того, куди взагалі рухається наша держава. Адже з таким ставленням до власної історії ми не будемо мати власного майбутнього, продаючи і знищуючи все і вся на своєму шляху.

Зараз ми стоїмо перед вибором: створити музей національного або навіть світового значення, звеличивши наше минуле, чи продати своє майбутнє на прилавках чергового ТРЦ.

Вибір – за нами.

Єгор Недашківський, керівник юридичного департаменту фракції "Об'єднання "Самопоміч" у Київраді,

Ярослава Тхоревська, юрист фракції "Об’єднання "Самопоміч" у Київраді, спеціально для УП