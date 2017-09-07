Для чого Києву велоконцепція?

Наприкінці серпня Київська міська державна адміністрація оприлюднила стратегічно важливий для Києва документ – проект велоконцепції, яка розроблялась за підтримки Асоціації велосипедистів Києва.

Що це за документ і для чого він Києві і його жителям?

Яка мета велоконцепції?

Стратегія Києва 2025 ставить за мету збільшити частку велосипедних поїздок у Києві з 0,25% до 5% у 2025 році. Це означає, що місто має створити умови, коли щодня на вулицях Києва велосипедом будуть пересуватись від 160 до 200 тисяч людей.

Велоконцепція формулює бачення того, як саме досягнути такого рівня користування велосипедним транспортом. Велоконцепція також пропонує зміни у системі управління містом та надає рекомендації інженерам, як проектувати безпечну та комфортну велоінфраструктуру.

На чому ґрунтуються прогнози про покращення транспортної ситуації завдяки велотранспорту?

Щоб спрогнозувати ефект збільшення користувачів велотранспорту, використовували наявну транспортну модель Києва. Повний звіт про моделювання є одним з додатків до велоконцепції.

Велосипедисти заважають на дорозі! Хіба ні?

Ні. За Правилами дорожнього руху велосипедист – повноцінний учасник дорожнього руху і має право рухатися в крайній правій смузі незалежно від того, чи є там велодоріжка чи ще немає. Щоб користувачі велосипедів, автомобілів і пішоходи в Києві комфортно співіснували, потрібно розвивати якісну велосипедну інфраструктуру. Якісна дорожня інфраструктура, зокрема, велосипедна, сприяє підвищенню безпеки руху усіх на дорозі, дозволяє більшій кількості людей обирати велосипед як безпечний та зручний спосіб пересування.

Хіба Київ придатний для велосипеда?

Так. Хоча Київ є великим за масштабами містом, дослідження авторів транспортної моделі Києва показує: більше половини всіх поїздок у столиці здійснюється на відстані до 8 км. Для такої відстані велосипед – найвигідніший транспорт.

Центр Києва стоїть на пагорбах, але кожен користувач велосипеда має кілька варіантів: фунікулер, де облаштовано умови для перевезення велосипеда, перемикання швидкостей, електровелосипед.

Врешті-решт, у світі є чимало міст на пагорбах, які вже стали велосипедними, бо зробили для цього відповідну інфраструктуру. Наприклад, Лісабон.

До того ж, велоконцепція Києва передбачає інтеграцію велосипеда з громадським транспортом, а також створення мережі перехоплювальних велопарковок біля завантажених транспортних вузлів. Це дасть змогу долати на велосипеді частину відстані і робити меншу кількість пересадок.

Чому саме велоконцепція? Без неї не можна будувати велоінфраструктуру?

Розвитком велоінфраструктури можуть займатись мерія та її різні департаменти, офісні центри та кав’ярні, ОСББ та мешканці. Концепція допомагає побачити весь спектр питань, які мають бути вирішені на рівні будівництва, утримання, управління та популяризації аби велосипед став безпечним і привабливим способом пересування по Києву, а усі зусилля докладались задля досягнення єдиної мети.

Хіба велосипедна інфраструктура вирішить проблеми Києва?

Не всі, але частину точно. Часто чути скарги на відсутність альтернатив приватному автомобілю в Києві. 64% поїздок мешканців та мешканок Києва відбувається на відстані до 5 км. Це відстань, яку з легкістю долає велосипедом будь-яка здорова людина без спеціальної фізичної підготовки.

Якщо навіть частина цих подорожей буде відбуватись не автомобілем, а велосипедом, на вулицях буде менше припаркованих автомобілів, які заважають руху як пішоходів, так і інших автомобілів.

Місто отримає чистіше повітря через зменшення викидів СО2 і шкідливих речовин, а мешканці отримають швидкий, дешевий та комфортний спосіб доїхати до магазину, університету або роботи.

Відстань у 5 км будь-якою людиною на велосипеді долається за 15-25 хвилин. Зменшення кількості автотранспорту залишає більше місця для пересування автомобілем для тих, кому це справді необхідно.

Як люди дістануться свого житла та офісів на велосипедах? Велодоріжка до кожного будинку?

Мережа велоінфраструктури – це комбінація відокремлених велосипедних доріжок на вулицях з інтенсивним і швидким рухом автотранспорту, велосмуг на менш завантажених дорогах та спокійних вулиць і місцевих проїздів, де низька швидкість руху дозволяє спільне використання простору різними користувачами.

Тут так багато карт. Як розібратись що і в якій послідовності буде реалізовано?

Дійсно, велоконцепція містить кілька карт мережі веломаршрутів. Карта першочергових веломаршрутів створена для того, аби було зрозуміло, які маршрути обирати для цільового фінансування з бюджету та реалізації.

Загальна карта з переліком вулиць – це дороговказ, який допоможе визначати роль вулиці у веломережі і має використовуватись для включення елементів велоінфраструктури у проекти реконструкцій та капітальних ремонтів вулиць.

Наприклад, якщо планується реконструкція вулиці Кирилівської, загальна карта зазначає, що ця вулиця має дуже важливе значення для велосипедного сполучення Куренівки та Подолу і в проекті реконструкції вулиці має бути передбачено умови для руху велотранспорту без потреби виділяти додаткові кошти спеціально на велоінфраструктуру.

Як обирались веломаршрути?

Схема та пріоритетність велосипедних маршрутів розроблялись на основі методик, які використовуються при плануванні мереж велоінфраструктури в Німеччині. До процесу розробки було залучено мешканців та мешканок різних районів Києва, які користуються велотранспортом, і на основі цієї методики створювали карту маршрутів.

Пріоритетність, транспортний потенціал та доцільність визначались порівнянням трьох основних факторів:

– Щільність забудови та кількість населення районів (концентрація потенційних користувачів маршрутів),

– Наявність рейкового громадського транспорту (велосипеду складно конкурувати з надійним та швидким метро),

– Рель’єф.

Після цього оцінювалась технічна можливість: наявність складних розв'язок або інших потенційних перешкод. На основі цього аналізу було визначено рекомендовану послідовність реалізації веломаршрутів.

Чи передбачає велоконцепція фінансування і в яких обсягах?

Велосипедна концепція – це документ, який формує загальне бачення і методи розвитку велосипедного транспорту.

На основі концепції формується детальний план реалізації по роках із зазначенням бюджету (міська цільова програма та програма економічного та соціального розвитку Києва).

Ксенія Семенова, координаторка АВК по Києву, віце-президентка Європейської федерації велосипедистів і радниця Київського міського голови з питань розвитку велоінфраструктури