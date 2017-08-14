Політична воля на місцях

Політична воля в країні неможлива без політичної волі на місцях. І якщо її не видно в столиці, чи існує вона взагалі?

Київські чиновники вкотре демонструють приклад у ставленні до економічних реформ. Та знову не в сприянні, а в гальмуванні їх під завісою переможних реляцій.

Показовий штрих. У змінах до "Стратегії розвитку Києва до 2025 року", затверджених у липні цього року, жодним словом не згаданий пріоритет масштабної приватизації в столиці. Зафіксована лише необхідність запровадити електронні аукціони як спосіб приватизації через продаж земельних ділянок.

Депутатська комісія Київради з питань власності наполегливо рекомендувала столичній держадміністрації поширити їх використання на приватизацію нерухомого майна столиці (приміщень, споруд, будівель) – не менш важливу сферу.

Додатково пропонувалося згадати в Стратегії розвитку столиці систему ProZorro.Продажі. У якості потенційної платформи для організації електронних аукціонів.

Дивовижно, але обидві конкретні пропозиції були відхилені міськдержадміністрацією без надання виразних причин або аргументованих пояснень. Натомість розпливчату обіцянку "підвищення" було вжито у столичній стратегії близько 120 (!) разів. У кращих традиціях "папєрєдніків".

Чи означає це, що столична влада не визнає приватизацію і електронні аукціони як загальні пріоритети у розвитку міста? У міського голови запевняють, що це не так, однак факти говорять самі за себе.

Уже майже півроку в Україні для продажу комунального майна муніципалітети використовують електронну торгову систему ProZorro.Продажі. Пілотну систему застосовують навіть у прифронтовій зоні – у Донецькій військово-цивільній адміністрації і у Маріуполі.

Громадськість отримує довгоочікувану можливість спостерігати за відкритим продажем муніципальної землі і нерухомості.

Однак у столиці з переходом на сучасну електронну платформу не поспішають. Проект рішення щодо запровадження ProZorro.Продажі для приватизації комунального майна був підготовлений депутатами різних фракцій. Нечаста одностайність!

Але він отримав категоричні заперечення відповідного департаменту КМДА. Врешті-решт, під тиском такого несхвалення він не був підтриманий навіть профільною комісією Київради.

ProZorro.Продажі: pro & contra

Чому ми пропонуємо для Києва саме цю електронну торгову систему? У чому її плюси та мінуси?

Як казав Черчілль, демократія – не ідеальна форма правління, але кращої за неї людство не винайшло... Так само із ProZorro.Продажі.

Серед її ініціаторів – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Національний банку України та українські електронні майданчики.

Одним з найактивніших учасників проекту залишається громадська організація Transperancy International Ukraine – розробник програмного забезпечення системи.

Можливо, це викликає запитання... Чи відповідально було включати громадську організацію в процес приватизації державних і комунальних активів у масштабах країни?

Натомість Transperancy International Ukraine давно має визнану репутацію в громадянському суспільств. Вона завжди готова до конструктивної співпраці. І, завдяки міжнародним донорам, не витратила на розробку жодної копійки з державного бюджету.

До кінця року TIU пропонує безкоштовно передати у розпорядження держави розроблене програмне забезпечення. Немає сенсу відкидати руку допомоги через інерцію пострадянського мислення.

Окрім цього, певний скепсис викликає прозорість та ефективність інших вітчизняних напрацювань... Навіщо винаходити велосипед, якщо ProZorro.Продажі вже виправдовують себе? Їх перші успіхи – справді красномовні. За рік реалізації майна неспроможних банків нова платформа заробили свій перший мільярд гривень до держбюджету.

До того ж сумнівні схеми на непрозорих аукціонах у Києві зі зниженням ціни відходять у минуле – їх поступово замінюють на підвищенням ціни під час торгів. Безпрецедентний випадок протягом останніх років! Перший будинок одразу був проданий на 9 мільйонів гривень дорожче.

Немає сенсу зберігати виключне право окремих бірж. Якнайскоріше потрібно зруйнувати монополію, а її місце законно віддати для вільної конкуренції.

І справа навіть не в різниці комісійних, хоча й це суттєво. Біржі працюють за 5% від продажної вартості об'єкта, ProZorro.Продажі – у п'ять разів дешевше.

Принципова відмінність полягає у передачі об'єкта з розпорядження одного торгового майданчика до центральної бази даних. А далі будь-яка біржа може показати, хто краще працює з клієнтурою, переконливіше рекламує, має більший вибір інвесторів.

За нових правил, ніхто не може надати гарантії, що об’єкт буде продано в "потрібні" руки. Єдиною запорукою успіху є готовність заплатити більшу ціну... Таким чином, ProZorro.Продажі руйнують монопольне право однієї біржі допустити або не допустити претендента до участі у аукціоні. Адже саме демонополізація – її суть.

Єдина гідна альтернатива на ринку обсягом у 100 мільйонів гривень – це електронна торгова система ДП "СЕТАМ". Вона розпочинала з реалізації арештованого майна – в минулому дійсно корупційного "клондайка". Сьогодні СЕТАМ виявляє інтерес до нового конкурента і ProZorro.Продажі теж не проти співробітництва. Однак лише на основі рівних прав і можливостей.

Воля до перемоги #ЧерезНеМожу

Час чергової бюрократичної метушні добігає кінця.

Проект рішення, зареєстрований у Київраді, пропонує надати право доступу до торгів декільком десяткам бірж замість однієї, як сьогодні.

Торги відбуватимуться не в ганебних підвалах, як досі, а на сучасних електронних майданчиках. Кожен зможе взяти в них участь з власного лептопа.

Немає жодних сумнівів, що відкриті продажі комунального майна рано чи пізно стануть невід'ємною частиною столичної дійсності. Між тим, окремі чиновники досі чіпляються за формальності, саботують і критикують, організовують бюрократичні змови, затягують із розглядом документів.

По суті, вони виступають проти реформ, зловживають маніпулятивними технологіями, забезпечують ексклюзивні права, вбивають конкурентів на ринку, діляться корупційною рентою і – знищують країну під корінь.

Однак #ЧерезНеМожу їм доведеться перенаправити потоки з кишень своїх друзів і себе до місцевих бюджетів. А поки це не так втрачається, на жаль, і дорогоцінний час, і темпи швидких змін.

Рідкісний випадок: запровадження ProZorro.Продажі не є реформою, болісною для населення. Її застосування найближчим часом вже принесе відчутні плоди.

Проте, допоки існує чиновницький опір, вихід лише у проявленні жорсткої політичної волі столичної влади. У рішучому і послідовному досягненні визначеної мети. В акумулюванні сил, напрацюванні вимог і втіленні завдань.

Лідери політичних сил – всі чули про політичну волю. Але не всі достатньо розуміють, що це стосується, насамперед, їх самих. Політична воля на місцях починається з персональної відповідальності кожного.

Це дає надію, що її вистачить для запровадження у столиці нової системи продажу нерухомого майна. І любителі гри в "Монополію" позбудуться виключного права вже від початку 2018-го року.

Леонід Антоненко, голова постійної комісії Київради з питань власності, депутат від фракції "Самопоміч"