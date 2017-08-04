Дешевий квадратний метр: хто заплатить різницю?

Дело "войцеховских" будет жить и даже процветать до тех пор, пока наивные покупатели готовы вкладывать деньги в дешевую недвижимость, не тратя сил на анализ разрешительной документации застройщика. А может, не такие уж наивные?

Они ведь знают, что могут устроить свой маленький Майдан, перекрыть дорогу, взять на руки маленьких детей, пожаловаться на камеру, и все – власть безоружна, потому что не может выглядеть бесчеловечной. У монополистов-поставщиков коммунальных услуг больше сил держаться, потому что им есть чем и за что отвечать, если случится ЧП – пожар, прорыв, провал.

Мне искренне жаль маленьких детей и стариков, страдающих без воды и света в жару. И при этом искренне недоумеваю: почему остальные жители города должны обходить пешком перекрытое Харьковское шоссе, опасаться отключения света в целом микрорайоне из-за перегрузки, дышать запахом канализации в окрестностях?

Почему город должен выделять деньги налогоплательщиков, чтобы построить дополнительные мощности и подключить вашу корявую, но дешевую высотку к инженерным сетям?

А если вдруг она рухнет или сгорит, будете требовать новые квартиры в благополучных домах?

Эти "бомбы" имени горе-застройщика в количестве 40 штук могут периодически взрываться по всему городу.

Официально почти во всех них нет ни света, ни воды, ни канализации, ни отопления.

В лучшем случае дома подключены, как строящиеся объекты на времянках. В худшем – имеют место незаконные подключения, на которые монополисты закрывают глаза, пока частный ЖЭК регулярно платит за услуги.

Отключения и социальный взрыв происходят, как только резко вырастают долги, и поставщикам надоедает с этим мириться. Так периоды обострений сменяются видимостью, что проблемы нет.

Вот и сейчас временные решения разблокировали Харьковское шоссе, но законней эти 8 домов ЖК не стали.

Мой совет, как юриста: проверяйте тысячу раз перед покупкой.

В гугле, в открытых реестрах содержится миллион возможностей, чтобы узнать про отвод земли, репутацию застройщика, мнение других инвесторов, заключения поставщиков услуг.

Включайте мозги: не может квадратный метр стоить вдвое дешевле рынка, ищите подвохи. Купив по дешевке, вы потратите куда больше на узаконивание и подключение. Да, государство не обеспечило качество строительного рынка, коррупция и 6 лет декларативных принципов строительства дали возможность недобросовестным застройщикам возвести свои ЖК, но никто не принуждал лично вас рисковать и инвестировать.

Случись подобная ситуация на Западе, общество стало бы на защиту своих налоговых денег, именуемых у нас бюджетными. Ни один уважающий себя налогоплательщик не поймет, почему он должен оплачивать чужой инвестиционный риск. Поэтому не надейтесь на жалость и человечность власти: при всем желании разрешить конфликт она располагает только деньгами всех киевлян, а большинство не горит желанием платить за чужую беспечность.

Власти же хочется посоветовать создать отдельный реестр будущих имущественных прав, которые не позволят продавать: 1) "воздух" – объект без разрешительных документов и 2) дважды одно и тоже.

Тогда останутся только риски экономического кризиса и последующей неплатежеспобности застройщика. Это та ситуация, когда нет однозначно правых, а все стороны пострадавшие.

Но самым поучительным, наверняка, будет снос хоть одной такой незаконной стройки, которыми "богата" не только столица, но и пригород.

В этом году ГАСИ предписала снести незаконный по всем параметрам ЖК в Петропавловской Борщаговке, но застройщик добровольно не сдается.

Покупатели квартир практически воюют с жителями села, которые пытаются отбиться от будущих соседей.

Селяне борются с чужой глупостью и беспечностью, пока те еще не стали требовать бюджетных денег на официальное подключение ЖК к сетям, подъездные дороги и детские садики.

Вита Струкова, член правления ГО "Новая коммунальная Украина", юрист