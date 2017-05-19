Київське рекреаційне гетто

Уявіть собі, що через дитячий майданчик у вашому дворі хтось почав прокладати залізничну колію. Ви кажете будівельникам, що це зона для дітей, а вам відповідають – все нормально, ми з обох сторін від колії поставимо парканчик і ніхто не постраждає. А найголовніше – ніхто в місті не знає, хто і навіщо це будує.

Маразм? Такий маразм – щоденна київська реальність, тільки замість дитячого майданчика у нас пішохідна вулиця на Трухановому, а замість залізниці – автобаз у пішохідній зоні.

Дива на Трухановому острові

Останні кілька днів на Трухановому знову почався "благоустрій" – невідомі служби облаштовують "безпечні умови" для велосипедистів і пішоходів шляхом встановлення пластикових червоних стовпчиків, які відмежують місце руху велосипедистів від автомобілів. Офіційну інформацію про те, хто і з якою метою це робить, отримати наразі не вдалось.

Фото: Олексій Арєшков

Уся вулиця Труханівська є пішохідною зоною, в якій пішоходи мають безумовний пріоритет. Через цю пішохідну зону проходить веломаршрут Троєщина – Центр.

Максимальна дозволена швидкість у цій зоні – 20 км/год. Заїзд на Труханівську дозволений винятково обслуговуючому транспорту.

Але це в "ідеальному Києві".

Реальність абсолютно інакша. На в'їзді до вулиці стоїть будка "Київтранспарксервісу", яка за гроші пускає на острів будь-який транспорт. Як наслідок, за останній рік на Трухановому сталось кілька серйозних ДТП.

Близько місяця тому на Трухановому з’явились велосипедні смуги, а тепер на них встановлюють стовпчики.

Фото: Олексій Арєшков

Чому велосмуги і стовпчики шкідливі?

По-перше, Труханів – це пішохідна зона, де тепер не залишилось місця для руху пішоходів. Формально пішоходи так само мають право рухатись по всій ширині вулиці, але фактично тепер її перетворено на вузьку обгороджену смугу для пішоходів, бігунів та велосипедистів.

Труханів – рекреаційна зона в центрі міста, її активно використовують люди, які виходять тут на бігові тренування та їздять велосипедом.

Бігунам місця не залишається, натомість автомобілям чітко виділяється центральна частина вулиці для безперешкодного проїзду. Велосипедисти, якщо виїдуть за межі велосмуги, вже порушують правила.

По-друге, виїхавши на відпочинок у вихідний день на велосипедах, люди часто люблять неспішно їхати пліч-о-пліч і спілкуватись. У рамках велосмуги зі стовпчиками для цього замало місця і є ризик зіткнутись зі стовпчиком.

І нарешті, по-третє, виділення місця для руху автомобілів не вирішує проблему та головний фактор ризику на цій ділянці – швидкість руху автомобілів.

Що не так з процесом прийняття рішень по Трухановому?

У 2015 році на Трухановому з’явились нові знаки та розмітка в рамках будівництва веломаршруту на Троєщину. Схема була затверджена та погоджена поліцією та іншими відповідальними структурами. Те, що робиться зараз, не має жодних юридичних підстав (принаймні нам їх отримати з різних джерел не вдалось).

Ця територія має дуже багато зацікавлених сторін: представники/ці тренувальних баз, бігуни, велосипедисти, заклади, які розташовані на території. Проте рішення приймалось непублічно, без врахування потреб та залучення зацікавлених сторін до пошуку рішення. Не кажучи вже про початок робіт без наявних на те підстав.

Що робити?

Є низка кроків, які можна зробити вже зараз:

- Демонтувати стовпчики і затерти розмітку велосмуг;

- Зібрати дані про автомобілі, які повинні мати доступ до баз та інших об’єктів законно розташованих на території Труханова острова;

- Надати право в’їзду цими автомобілями через автоматичний шлагбаум з обов’язковим інформуванням водіїв щодо правил проїзду автомобілем по території острова;

- Закрити будь-який доступ автомобілів, які не мають права перебувати на цій території;

- Забрати адміністрування в’їзної групи у КП "Транспарксервіс", яке не вирішує проблему необмеженого доступу автомобілів, а незаконно збирає гроші за в’їзд.

І є системні кроки. Змінити підхід до процесу прийняття рішень. Аби уникати скандалів з користувачами, Києву варто переймати досвід партисипативного планування у Львова та німецьких міст з залученням усіх зацікавлених сторін.

Слід організувати рух цією ділянкою таким чином, аби фізично не було можливості їхати з перевищенням швидкості, і створити справді рекреаційну зону для активного відпочинку майже в центрі Києва.

Ксенія Семенова, радниця Київського міського голови з питань розвитку велоінфраструктури, віце-президентка Європейської федерації велосипедистів