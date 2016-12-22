Не дати шансу житловим аферистам, або Як бути впевненим у своїй інвестиції

"Укогруп", "Еліта-Центр", "Альянс"... Що в них спільного? Їх об’єднує таке страшне слово, як "афера". Людині, яка не розібралась із рівнем добросовісності забудовника, на голову може звалитися купа проблем, починаючи від відсутності електро- та водопостачання і завершуючи капітально-низькою якістю споруди.

Але це ще як-то кажуть квіточки, адже в результаті можна і цього не отримати – придбані квадратні метри можуть взагалі не побудувати. Тож, хто хоче зіграти в таку лотерею?

Найбільш ласий шматок для будівельних аферистів – бажання людей інвестувати на первинному ринку.

Тож, як можна виграти цю лотерею і отримати нормальне довгоочікуване власне житло?

Для цього вам необхідно знати певні принципи, за якими здійснюється інвестування на первинному ринку:

- укладання договору купівлі-продажу майнових прав між забудовником та інвестором;

- купівля безвідсоткових цільових облігацій;

- вкладення коштів у Фонд фінансування будівництва та Фонд операцій з нерухомістю (ФФБ та ФОН).

Але про переваги та недоліки, ризики та можливості кожної зі схем поговоримо в наступній статті.

А зараз ми розглянемо шляхи, що дозволять нам помірковано та впевнено вкладати гроші у забудову.

1 етап: Гугл у допомогу

Найпростіше, і одночасно, найефективніше звернутись до всім нам відомої пошукової системи Google. Достатньо просто загуглити того чи іншого забудовника, і якщо ви побачите численні судові тяганини, протести активістів тощо, можна буде спрогнозувати відповідний результат.

Також пропоную вам звернутись до сайту Міжвідомчого центру моніторингу забудови міста Києва, завдяки якому можна знайти інформацію щодо законності того чи іншого будівництва в столиці.

Корисним буде ознайомитись із інформацією, що міститься на сайті Київської міської державної адміністрації, де вказані незаконні об᾿єкти будівництва, що не готові до опалювального сезону.

На сайті Асоціації допомоги постраждалим інвесторам "Союзу Інвесторів України" ви зможете ознайомитись із інформацією, наданою вже постраждалими інвесторами, які охоче діляться своїм негативним досвідом і активно інформують інших щодо наявності тих чи інших махінацій зі сторони забудовників.

Крім того, цікавою для вас точно буде бізнес-пошукова система "Youcontrol", де міститься інформація про наявність податкового боргу у юридичної особи, провадження в судах, перевірок та їх результатів, а також багато іншої цікавої інформації.

2 етап: іти стежкою закону

Якщо, промоніторивши ваш омріяний будинок, ви не знайшли нічого підозрілого, то наступний крок – дослідження всіх необхідних документів, що мають бути у кожного забудовника.

А це:

1. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки. Це документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об'єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією.

Простими словами це документ, що регулює те, що можна взагалі будувати на певній земельній ділянці. Тобто, якщо ви купуєте квартиру на 8 поверсі 5-поверхового будинку, щось тут не так.

2. Документ, що підтверджує право власності чи право користування земельною ділянкою (Договір оренди земельної ділянки, Державний акт на право власності на землю, Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, Інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та ін.).

Однак, варто пам’ятати, що такий правовстановлюючий документ може бути виданий лише після формування земельної ділянки та реєстрації її у Державному земельному кадастрі.

Перевірити наявність земельної ділянки за кадастровим номером можна у Державному земельному кадастрі.

У разі відсутності цього документу, можна чекати до глибокої старості, доки будівля буде взагалі введена в експлуатацію. Але якщо ви все ж дочекаєтеся, можуть виникнути проблеми з електро- та водопостачанням тощо.

3. Історико-містобудівне обґрунтування. Це науково-проектна документація, що визначає наукову концепцію врахування пам'яток, об'єктів культурної спадщини, традиційного характеру середовища як містоформуючих чинників при проектуванні будівель і споруд.

Цей документ є обов’язковим, якщо новобудова, в якій ви плануєте купити квартиру, знаходиться в межі історичних районів, історичного центру та історичних ареалів міста Києва. З’ясувати це можна за посиланням.

Крім цих основних документів можна ще переглянути наступні:

1. Декларація про початок виконання будівельних робіт (при будівництві I-III категорії складності) або Дозвіл на виконання будівельних робіт (при будівництві IV, V категорії складності ).

Це дозвільні документи, що дають право їх замовнику виконувати будівельні роботи. Перевірити наявність дозвільної документації у забудовника можна за посиланням.

2) Результати проведення обов’язкової експертизи щодо додержання нормативів з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення (для IV і V категорії складності).

3) Контрольна картка на тимчасове порушення благоустрою. Мова йде про документ встановленої форми, на підставі якого здійснюються фіксація та контроль за порушенням існуючого благоустрою та його відновленням при виконанні земельних і будівельних робіт та капітальних ремонтів на території міста Києва.

Його видає Департамент благоустрою та збереження природного середовища Київської міської державної адміністрації.

Інвестиції у новобудови видаються привабливим варіантом для кожного, хто прагне заощадити гроші на купівлі новенької квартири.

Однак, варто пам’ятати, що на цьому тернистому шляху працюють досвідчені шахраї, які можуть зруйнувати вашу мрію.

Пройшовши вказані вище етапи теоретично можна довірити свої кошти забудовникам.

АЛЕ. Будемо відвертими, якщо ви в змозі придбати собі житло, ви також зможете витратити 100 доларів на кваліфікованого юриста, який точно допоможе вам у юридичній перевірці забудовника та здійснить комплексний аналіз усієї документації, пов’язаної з будівництвом.

Давайте з розумом підходити до таких серйозних інвестицій, щоб не дати шахраям жодного шансу украсти ваші гроші.

Ольга Балицька, депутат Київради від фракції "Самопоміч"