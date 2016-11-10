Наша справа – труба: про самоорганізацію в боротьбі з ЖЕО

Неделю назад, 1 ноября, в доме по улице Щусева, 35 в киевском микрорайоне Сырец протекла водопроводная труба. Вряд ли это происшествие можно назвать чем-то экстраординарным, к подобному здесь, к сожалению, привыкли давно.

Во дворе этой почти 60-летней кирпичной трехэтажки редко загораются фонари. Зато часто прорывают коммуникации, протекает дряхлая крыша дома, а перед ним регулярно вырастают терриконы земли из траншей, вырытых для устранения очередной аварии.

В тот день с внешней стороны дома, прямо под окнами одной из квартир, образовалась огромная лужа. Утром ее заметила дворник и сообщила жильцам. Те немедленно позвонили в ЖЭО с просьбой направить по адресу ремонтную бригаду, чтобы выяснить, что произошло.

Фото Юлии Максименко, жительницы дома

Моя мама, жительница квартиры на третьем, последнем этаже этого дома, который регулярно топит через дырки в крыше, часто иронично мене говорит:

"Ты знаешь, с диспетчерской нашей ЖЕО последнее время так приятно стало разговаривать! У них теперь это называется колл-центр и все стали очень вежливые! Выслушают, на любую жалобу успокоят, вызов мастера зафиксируют, остается только дождаться и получить ремонт".

ЖЕО

Вот только ждать ремонтников по-прежнему приходится долго. И в этот раз, несмотря на то, что жильцы подтопленной квартиры сделали вызов около 9 утра, бригада прибыла только около 16 часов.

Сантехники из ЖЕО 1065, теперь это часть коммунального предприятия "Управляющая компания Шевченковского района", по прибытии осмотрели место и вынесли вердикт: нужно не только рыть яму снаружи дома, а и, скорее всего, подрывать пол в одной из квартир на первом этаже и там тоже копать.

Сразу же после этого отключили в кочегарке всю воду в доме и ... ушли. Рабочий то день закончился.

На следующий день, в среду утром, 2 ноября, в дом пожаловали два столяра, из того же ЖЕО №1065. Они тоже все внимательно осмотрели и со своей стороны квалифицированно подтвердили: нужно рвать пол в квартире. И ...тоже ушли. Ну, наверное, не столярное это дело заниматься разборкой дощатого пола в аварийной квартире.

Но жители дома не остались "наедине" со своей проблемой, в этот же день к ним приехали еще и сотрудники "Водоканала" Шевченковского района Киева.

Жильцы дома, оставаясь уже два дня без воды, с просьбой о помощи пытались достучаться в самые разные службы и инстанции.

Не сильно полагаясь на свою ЖЕО, они звонили и в районную администрацию, и в городскую, и даже обращались к депутату Верховной Рады по их округу. Наверное, какой-то из их призывов не остался неуслышанным. Одним словом, приехал "Водоканал".

Водоканал

Эти люди подготовились серьезно, приехали не с пустыми руками, а на экскаваторе, быстро и непринужденно определили, в чем проблема.

Правда, главный работник сразу после приезда на всякий случай обратился к одному из собравшихся на месте жильцов дома с вопросом "Так, где рыть??!!" Тот, опешив, не нашелся сказать ничего другого, как "Ну вы же специалисты, вы же должны знать."

Разобрались общими усилиями, вырыли яму побольше с внешней стороны дома и обнаружили злополучную трубу, которая дала течь. Когда добрались до трубы, то оказалось, что вокруг уже собралось целое подземное озеро воды. Откачивать ее никто не стал, работники собрались и опять ... уехали.

Фото Юлии Максименко, жительницы дома

Собравшуюся в яме воду, которая уже начала размывать фундамент дома, откачали только через день.

В пятницу, 4 ноября, во дворе опять собрались и работники родного ЖЭО, и "Водоканала". Далее ЖЭОвцы отправились к Наталье, хозяйке квартиры на первом этаже, сообщить, что теперь копать надо у нее в квартире. Совладав с первым шоком, она согласилась.

Квартира

Линолеум и небольшая часть деревянных досок пола в кухне возле стены были сняты и вскоре работники победоносно добрались до дыры.

"Ну, так мы сейчас вам хомутик поставим, и все будет отлично", - быстро заявил бригадир.

Но присутствовавшие на месте работники "Водоканала" были другого мнения.

Один из них отвел Наталью в сторону и говорит: "Тут такое дело... Ваш дом построили в 1958 году, за это время эта труба, как и многие другие в нем, не менялась ни разу, и вы сами понимаете, во что она уже превратилась. Поэтому я бы вам советовал не хомут ставить, а поменять всю эту боковую трубу на новую и современную, которая бы прослужила долго и не создавала проблем".

Хозяйка квартиры согласилась с предложением, другие жильцы ее поддержали.

Но теперь уже "в позу" стала ЖЭО. Бригадир стал настаивать, что для ремонта вполне достаточно поставить 10-ти или 15-сантиметровый хомут, который перекроет образовавшееся отверстие, и тогда нет никакой необходимости тратить время и выискивать средства на покупку новой трубы.

Кроме того, его работники не намерены поднимать линолеум, дощатый пол и раскапывать оставшуюся часть кухни и часть коридорного прохода, чтобы очистить от земли на более чем метровой глубине весь участок трубы, который необходимо заменить.

Но жильцы дома уже не намерены были отступать, настаивая на необходимости полной замены этой трубы.

Решение?

К вечеру пятницы, четвертого дня аварии, наконец, казалось бы, нашлось решение. Отчаявшиеся жильцы были готовы скинуться и купить новую трубу за свои деньги. Они намерены были самостоятельно ее выбрать, чтобы была нормального качества. А работникам ЖЭО осталось бы только ее установить.

Главные из ЖЭОвской ремонтной бригады робко согласили на такой вариант: один из жильцов должен будет поехать вместе с работником ЖЭКа в торговую точку, совместно выбрать, купить и доставить на место несчастную трубу. На том и порешили, после чего разошлись.

Но через каких-то полчаса у жильца, с которым договаривались держать связь, раздается звонок телефона и человек из коммунальной службы сообщает, что ничего не будет, он не может никуда ехать и ничего покупать за деньги людей, "потому что это коррупция".

Да, если представитель государственного или коммунального предприятия в свое рабочее время на рабочем транспорте отправится покупать за деньги жильцов какое-либо оборудование, то, наверное, это может быть расценено как коррупционное действие.

Тупик?

Но как назвать действия этих же коммунальщиков и их руководства, когда они после профессиональной оценки ситуации умышленно отказываются провести необходимый и более-менее качественный ремонт?

Когда они намеренно отказываются на выделенные из бюджета средства поставить качественную деталь, которая будет надежной и прослужит долго, а вместо этого пытаются во что бы то ни стало по советской традиции "впарить" сиюминутное, недолговечное решение, лишь бы отделаться от назойливых просителей, просто отмахнуться от них.

При этом они прекрасно осознают, что в таком случае их в любой момент вызовут снова ставить второй, пятый, десятый и т.д. хомут, и на каждый такой вызов они будут тратить свое рабочее время, усилия, оборудование, бензин... Как назвать это? Халатность? Безответственность?

Круг замкнулся. В преддверии двух выходных дней люди остались без какой-либо воды в доме уже четвертые сутки и с очередной зияющей разрытой ямой как снаружи, так и внутри дома и с неизвестными перспективами решения проблемы.

Самоорганизация

С самого утра субботы, муж Натальи Михаил с помощью соседа принялись самостоятельно раскапывать трубу в квартире. Сняв дощатый пол, с саперными лопатами и пластиковыми ведрами они освободили от земли участок дырявой трубы в кухне и частично в коридоре.

Фото Юлии Максименко, жительницы дома

Когда я уже вечером того же дня оказался в их квартире, то передо мной открылась воистину сюрреалистическая картина – стол, стулья, кухонная мебель эвакуированы в комнаты, осталась плита, а перед ней зияет занявшая большую часть кухни несколькометровая траншея. И в ней на глубине больше метра извивается поржавевшая металлическая труба.

В итоге, к понедельнику жильцы дома самостоятельно полностью очистили от земли участок аварийной трубы, на замене которого они настаивали. Также сделали его замеры и передали параметры работникам коммунальной службы.

P.S. #Перемога?

Увидев, что бОльшая часть работы уже сделана жильцами, до конца понедельника работники ЖЭО демонтировали прогнившую старую и все-таки согласились установить купленную жильцами новую металлопластиковую трубу. В тот же день, после недельного отсутствия, в доме была включена вода.

В этот раз организация и настойчивость людей победила инертность системы, хоть за это и пришлось заплатить из собственного кошелька.

Но киевляне (и не только) ежедневно наблюдают или являются участниками десятков таких локальных противостояний: в своих районах, дворах, домах. Противостояний с системой, которая должна не бороться с людьми, а наоборот обслуживать их, потому что все ЖЭО, которые теперь в большинстве своем стали "управляющими компаниями", на 100% существуют на средства жильцов домов, на их взносы в виде квартирной платы!

Люди не могут постоянно ждать каких-нибудь новых выборов – по сути, единственного времени, когда можно рассчитывать на ремонт устаревшего оборудования с целью задобрить избирателей.

Дорогие ЖЭО, просто возьмите и начните делать свою работу. Работу, которую вы и никто другой обязаны выполнять!

Дмитрий Горшков, корреспондент киевского бюро международного информагентства France-Presse (AFP)