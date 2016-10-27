Київенерго – головний ворог київських тротуарів і дворів

Минулого року я почав активно користуватись контакт-центром міста Києва 1551.gov.ua для прискорення наведення порядку в тих місцях, де доводиться часто бувати.

Загалом, цей досвід виявився вельми позитивний: я відправив вже більше 10 звернень, на які отримував досить швидку реакцію, і майже всі з проблем були так чи інакше вирішені.

Найбільш складним для виконання виявилась скарга на не відновлення асфальту на вулиці Кутузова, яка оброблялась майже півроку. Причому в процесі дізнався, що з подібним запитом паралельно звертались вже багато людей.

Ось так ганебно все це виглядало:

Як виявилось, винуватцем ситуації, який, до речі, так її і не усунув (як я зрозумів, ремонт був виконаний коштом міста під час загального ремонту вулиці Старонаводницької), була компанія "Київенерго", яка проводила там роботи з прокладання кабелю.

Цього року мені знову довелось звернутись до 1551, адже біля школи мого сина повторилась подібна ситуація. Хтось розрив тротуар по вулиці Івана Павла ІІ і залишив його у такому стані, в якому він перебуває і зараз. Уже більше місяця.

Побачивши у відповіді на своє звернення, що виконавцем робіт, які мали бути завершені ще до 25 вересня, є ПАТ "Київенерго", я не був сильно здивований.

Втім, мене зацікавило питання, наскільки часто і систематично такі ситуації повторюються в межах нашого міста? Тим паче, що під рукою якраз був набір даних, який дозволяє досить легко на нього відповісти: корпус публічно доступних запитів на 1551.gov.ua з початку роботи системи по листопад 2015 року.

Серед вимог відновити гаряче водопостачання або прибрати сміття існує окрема категорія запитів під назвою "Відновлення благоустрою після виконання планових, аварійних робіт на об’єктах благоустрою", до якої за цей період надійшло 2 тисячі 393 скарги.

З них 367 (або більше, ніж 15%) містять у своєму тексті слово "Київенерго" або "Киевэнерго".

Ось перші ліпші приклади скарг, які надсилають люди:

Наприклад, звернення від 4 вересня 2013 року щодо розриття по вулиці Північній. Статус: "На доопрацюванні виконавцем".

Ще одне – від 19 березня 2015 року– все ще "В роботі".

А ось звернення від 16 травня 2015 року – як і більшість інших, досі "В роботі"...

І т.д. і т.п.

Загалом, 160 звернень (тобто більше 43%) на листопад 2015 року мали статус "В роботі" або "На доопрацюванні виконавцем" і тільки 53 (14%) повністю "Виконано".

Ще один цікавий погляд – це розподіл звернень за районами. Найбільше проблем у Солом'янському (91), Оболонському (78) та Шевченкіському (60). А в Печерському і в Дарницькому їх близько 10. Усі інші райони мають середню кількість скарг – 20-30. Тобто проблема в тій чи іншій мірі актуальна для всього міста.

Наостанок, варто зазначити, що це тільки вершина айсбергу – те, що легко знайти. Адже багато звернень, пов'язаних із шкідницькою діяльністю "Київенерго" на наших вулицях і у дворах, не містять прямої згадки про неї (наприклад, мої), тому що, наприклад, людина може не здогадуватись про такий зв'язок або, просто, не вважати за необхідне про це писати.

Які висновки можна зробити з цього невеличкого дослідження?

По-перше, виглядає так, що ПАТ "Київенерго" є найбільшим шкідником київських тротуарів і дворів. Я не здивуюсь, якщо, насправді, половина проблем у категорії "відновлення асфальтового покриття" так чи інакше пов'язані з її діяльністю.

Більш того, в мене не лишилось сумнівів, що такий спосіб виконання робіт без відновлення первісного стану вулиці, є не поодиноким ексцесом виконавця, а систематичним підходом компанії, санкціонованим її керівництвом.

У матеріалах скарг є багато офіційних відповідей від посадових осіб компанії, які свідчать як мінімум про те, що їм добре відомий перелік і обсяг проблем.

Єдине питання, на яке цей аналіз, на жаль, не може дати відповідь – що є причиною такого систематичного знущання "Київенерго" над киянами?

Чи є це наслідком совкових "традицій" цієї організації, чи, може, це "корпоративний стандарт" компанії ДТЕК, яка таким чином економить кошти, фактично, крадучи їх у нас з вами?

А, можливо, це виконання вказівки власника компанії, одного з лідерів Партії регіонів і Опозиційного блоку, Ріната Ахметова по психологічному тиску на киян через реалізацію механізмів теорії розбитих вікон?...

Всеволод Дьомкін