Місто для машин. Коли ж стане для людей?

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29.09.2016  12:07 __ Ксенія Семенова, для УП.Київ

21 вересня в.о. голови Київської адміністрації Геннадій Пліс підписав розпорядження про будівництво нового підземного переходу через проспект Перемоги в районі Повітрофлотського шляхопроводу, де зараз існує наземний пішохідний перехід зі світлофором.

Замовником робіт визначено комунальну корпорацію "Київавтодор".

За даними Департаменту містобудування та архітектури КМДА, для більше, ніж третини мешканців міста кожен непонижений бордюр, підземний перехід або важкі двері на вході в метро є перешкодою і вимагають чималих додаткових зусиль або є нездоланним бар’єром.

Мова йде про літніх людей, батьків з малими дітьми, людей з інвалідністю або тимчасовими проблемами зі здоров’ям. Кожне перехрестя, де облаштували "безпечний" підземний перехід або "забули" понизити бордюр є бар’єром.

Фото: Вадим Денисенко

У розпорядженні зазначено, що таке рішення прийнято "з метою збільшення пропускної спроможності, створення належних умов організації руху автомобільного транспорту та пішоходів".

При цьому, міська адміністрація не публікує жодних аналітичних матеріалів або розрахунків, які підтверджують, що саме організація підземного пішохідного переходу вирішує проблему заторів.

Створення кращих умов для руху автомобілів заохотить людей більше користуватись авто і затори лише посиляться. Це давно зрозуміли не лише міста у країнах Європейського Союзу, а й у Сполучених Штатах.

Також прогресивні міста поступово, але неухильно відмовляються від підземних або надземних пішохідних переходів, зокрема, на територіях з житловими будинками та робочими місцями.

 Перехрестя у центрі м. Ляйпциг (Німеччина) за часів Німецької Демократичної Республіки Фото: photorator.com
Це ж перехрестя зараз (Джерело: Google Maps)

Тому заявляти, що підземний перехід підвищить пропускну здатність, це – щонайменше, вводити киян, зокрема, автомобілістів, в оману.

Затор, в такому випадку, переміститься до наступного перехрестя.

А кияни заплатять "Київавтодору" зі своїх податків не один мільйон гривень на будівництво переходу, який буде перешкодою для половини мешканців міста і збільшить кількість автомобілів, які проїжджають у центр Києва. То яку проблему цей перехід вирішує?

Метою роботи міської адміністрації має бути забезпечити швидке, безпечне та максимально економічне переміщення людей, а не автомобілів з пріоритетом зручних умов пересування пішоходів. Саме таку політику заявляє інший заступник міського голови Ілля Сагайдак. Очевидно, що розпорядження про будівництво нового підземного переходу суперечить таким приорітетам.

В Україні майже не відбувається досліджень у сфері транспорту та мобільності, але, дивлячись на іноземний досвід, ми маємо усвідомити, що ключова роль будь-якого транспортного рішення – знайти баланс між здатністю вулиці транспортувати якнайбільшу кількість людей (не транспортних засобів!) і вартістю впровадження такого проекту.

Разом з цим, рішення мають прийматись на основі загальної стратегії та пріоритетів розвитку міста, аналізу поточної ситуації, розрахунків, прогнозів та обов’язково з залученням мешканців та відвідувачів навколишніх територій. Жодних з цих матеріалів та обґрунтувань опубліковано не було.

Тому я закликаю "Київавтодор" та Департамент транспортної інфраструктури КМДА:

- У випадку з планами будівництва підземного пішохідного переходу опублікувати обґрунтування рішення, поінформувати та дізнатись думку щодо такого рішення мешканців та відвідувачів навколишніх будинків та офісних приміщень;

- У широкому контексті планування своєї роботи забути про такий термін як "пропускна спроможність" в сенсі збільшення кількості автомобілів і нарешті почати аналізувати транспортні потоки, приймати поінформовані рішення, та неодмінно залучати людей, на яких вплине це рішення, на етапі ДО остаточного затвердження.

 

Ксенія Семенова, радник міського голови Києва з питань розвитку велоінфраструктури та координатор роботи Асоціації велосипедистів Києва по місту
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Коментарі - 3
Індра _ 29.09.2016 19:35
Кримінал, який править Києвом вже років 18, добром нам не закінчиться. Перенаселення, надвисока щільність автівок, забиті автівками двори, запилене повітря (у нас в повітрі в 1000 разів біьше пилу, як в Зах. Європі), отруєне повітря токсичними газами, рідинні наночастками з вихлопу дизельних автівок (в європеський столицях дизельний транспорт заборонений - Атени, Хельсінки і т.д., або вставлені коштовні фільтри, наприклад, в Лондоні). Авттівки туляться в дворах, хоча мать бути в паркінгах, але кримінальна київска влада позабирала всі ділянки і забудовує, забудовує висотним бетонним непотребом - крадуть з державного кошторису кошти та пиляють на бабло. Києв треба зменшувати - людей відселяти, незаконно зведені бетонні висотки - зносити. Для киян треба будувати нові будинки замість старих хрущовок, не з бетону, звісно, з висотою не вище дерев - фізілогічна норма. Через очі людина сприймає світ на понад 70%; і що ми бачимо в Києві? Крім жаху - нічого; то чи можуть тут рости здорові діти??
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Індра _ 29.09.2016 19:25
То що робити? Треба повертатись до Конституції. Потрібно створювати територіальні громади - по районах міста, створити більше районів. На зборах будинків люди висувають активістів представляти будинок (з кожного під'їзду). Далі - збори вулиці, обирають активістів вулиці, далі - мінірайону - обирають представників. Далі - вибори голови району; це повинні робити активісті з поміж себе, а якщо місцеві загальні вибори - то кандидатури лише ті, яких затвердять активісти. В такий спосіб має бути створена територіальна громада Києва. На виборах громадяни обирають війта Києва. Обирать також і міського отамана (по європейськи - головний поліцеський міста), обирають суддів районів, прокурорів районів. Всіх обирають на 1 рік. Це все має назву - звичаєве право, за яким руси-українці жили ЗАВЖДИ. Все закінчилось з приходом московитів, після Богдана Хмельницького. Лише коли буде створена така система управління, в Києві почнеться відродження. Без самоврядування нам буде каюк - і він наближаєтся...
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Індра _ 29.09.2016 19:15
Авторка молодець, що порушує важливу проблему. Маю декілька зауважень. 1) Мова - це просто жах! Це типова 'сталінка' з подаьшою деградацією, яку розпочали українські політики і журналісти з моменту незалежності, бо так і не створена в Україні комісія з впорядкування і захисту українськї мови. Запустили всілякі департаменти (відділи), КМДА чи мерія (міська управа), мер (війт), проспект Перемоги (стогна Берестя-Литовська) і т.д. 2) На всенький Лондон, який вдічі більший за Київ (там десь 12 млн. населення) я налічив аж ТРИ підземних переходи, а Лондон я об'їздив і проходив пішки чимало! Автівки не повинні мати перевагу, це чудово виклав війт Боготи: gazeta. ua/ articles/opinions-journal/_najuspishnishi-mista-na-planeti-vidmovlyayutsya-vid-avtivok/429818 [прибрати 2 пропуски]. А скільки при міській управі "департаментів"! Це ж просто жах. Ефективність роботи київської влади на межі 1%, правда мої сусіди стверджують, що взагалі на рівні 0% - лише розкраання землі і незаконні будівництва.
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29.09.2016, 12:07
Ксенія Семенова, для УП.Київ

Місто для машин. Коли ж стане для людей?

Для більше, ніж третини мешканців міста кожен непонижений бордюр, підземний перехід або важкі двері на вході в метро є перешкодою. Тому прогресивні міста поступово, але неухильно відмовляються від підземних або надземних пішохідних переходів.
28.09.2016, 11:37
Владислав Михайленко

Чому потрібно обмежувати продаж алкоголю?

Швеція, Фінляндія, Латвія, Литва – це далеко не вичерпний перелік країн, де продаж алкоголю в нічний час обмежено на рівні держави. Наприклад, у Швеції придбати алкогольні напої можна у будні з 10:00 до 18:00 та у суботу з 10:00 до 14:00.
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