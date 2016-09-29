Місто для машин. Коли ж стане для людей?

21 вересня в.о. голови Київської адміністрації Геннадій Пліс підписав розпорядження про будівництво нового підземного переходу через проспект Перемоги в районі Повітрофлотського шляхопроводу, де зараз існує наземний пішохідний перехід зі світлофором.

Замовником робіт визначено комунальну корпорацію "Київавтодор".

За даними Департаменту містобудування та архітектури КМДА, для більше, ніж третини мешканців міста кожен непонижений бордюр, підземний перехід або важкі двері на вході в метро є перешкодою і вимагають чималих додаткових зусиль або є нездоланним бар’єром.

Мова йде про літніх людей, батьків з малими дітьми, людей з інвалідністю або тимчасовими проблемами зі здоров’ям. Кожне перехрестя, де облаштували "безпечний" підземний перехід або "забули" понизити бордюр є бар’єром.

Фото: Вадим Денисенко

У розпорядженні зазначено, що таке рішення прийнято "з метою збільшення пропускної спроможності, створення належних умов організації руху автомобільного транспорту та пішоходів".

При цьому, міська адміністрація не публікує жодних аналітичних матеріалів або розрахунків, які підтверджують, що саме організація підземного пішохідного переходу вирішує проблему заторів.

Створення кращих умов для руху автомобілів заохотить людей більше користуватись авто і затори лише посиляться. Це давно зрозуміли не лише міста у країнах Європейського Союзу, а й у Сполучених Штатах.

Також прогресивні міста поступово, але неухильно відмовляються від підземних або надземних пішохідних переходів, зокрема, на територіях з житловими будинками та робочими місцями.

Перехрестя у центрі м. Ляйпциг (Німеччина) за часів Німецької Демократичної Республіки Фото: photorator.com

Це ж перехрестя зараз (Джерело: Google Maps)

Тому заявляти, що підземний перехід підвищить пропускну здатність, це – щонайменше, вводити киян, зокрема, автомобілістів, в оману.

Затор, в такому випадку, переміститься до наступного перехрестя.

А кияни заплатять "Київавтодору" зі своїх податків не один мільйон гривень на будівництво переходу, який буде перешкодою для половини мешканців міста і збільшить кількість автомобілів, які проїжджають у центр Києва. То яку проблему цей перехід вирішує?

Метою роботи міської адміністрації має бути забезпечити швидке, безпечне та максимально економічне переміщення людей, а не автомобілів з пріоритетом зручних умов пересування пішоходів. Саме таку політику заявляє інший заступник міського голови Ілля Сагайдак. Очевидно, що розпорядження про будівництво нового підземного переходу суперечить таким приорітетам.

В Україні майже не відбувається досліджень у сфері транспорту та мобільності, але, дивлячись на іноземний досвід, ми маємо усвідомити, що ключова роль будь-якого транспортного рішення – знайти баланс між здатністю вулиці транспортувати якнайбільшу кількість людей (не транспортних засобів!) і вартістю впровадження такого проекту.

Разом з цим, рішення мають прийматись на основі загальної стратегії та пріоритетів розвитку міста, аналізу поточної ситуації, розрахунків, прогнозів та обов’язково з залученням мешканців та відвідувачів навколишніх територій. Жодних з цих матеріалів та обґрунтувань опубліковано не було.

Тому я закликаю "Київавтодор" та Департамент транспортної інфраструктури КМДА:

- У випадку з планами будівництва підземного пішохідного переходу опублікувати обґрунтування рішення, поінформувати та дізнатись думку щодо такого рішення мешканців та відвідувачів навколишніх будинків та офісних приміщень;

- У широкому контексті планування своєї роботи забути про такий термін як "пропускна спроможність" в сенсі збільшення кількості автомобілів і нарешті почати аналізувати транспортні потоки, приймати поінформовані рішення, та неодмінно залучати людей, на яких вплине це рішення, на етапі ДО остаточного затвердження.

Ксенія Семенова, радник міського голови Києва з питань розвитку велоінфраструктури та координатор роботи Асоціації велосипедистів Києва по місту