"Євробачення-2017": чого чекати від конкурсу місцевим жителям?

З тріумфом Джамали на "Євробаченні" в Стокгольмі Україна почала святкувати потрійну перемогу. По-перше, увагу всього світу привернула пісня про Крим, яку виконала кримчанка, по-друге, українську пісенну першість знову визнали на світовому рівні і по-третє, ми знову отримали можливість приймати головний пісенний конкурс Європи на нашій землі.

Довкола права України провести "Євробачення-2017" розгорілася справжня інтрига, а гострі питання почали виникати одне за одним.

Найперше під сумнів було поставлено спроможність України провести пісенний конкурс в умовах війни, коли економіка вкрай виснажена

Примітно, що законне право України намагалися то відібрати росіяни, то віддати українські скептики.

Проте, коли в даній дискусії було поставлено крапку, і Україна озвучила свою тверду позицію щодо цього питання, одразу ж виникло наступне – де проводити?

Про бажання прийняти пісенний конкурс у себе заявило одразу декілька українських міст. Серед них були: Дніпро, Херсон, Одеса, Львів та Київ. У підсумку за результатами багатоетапного конкурсу впевнену перемогу здобула столиця.

Конкурс пройде у Міжнародному виставковому центрі.

А це означає, що в найближчому майбутньому не тільки наша країна стане найпривабливішою для туристів з усього світу, але й київське Лівобережжя отримає нове дихання.

"Євробачення-2017" однозначно стане каталізатором для демонтажу МАФів, облаштування сучасної набережної, капітального ремонту доріг, вирішення питання недобуду "Нафтогазу", облаштування зеленої зони біля МВЦ, наведення порядку із зупинками громадського транспорту тощо.

Хочу зазначити, що фактично підготовка вже розпочалась.

Зокрема, вже стартував ремонт Броварського проспекту, і за три місяці асфальтове покриття проїжджої та пішохідної частин буде не впізнати. Капітальний ремонт охоплює ділянку від Лівобережної площі до мосту Метро, включаючи всі заїзди і виїзди на проспект. Ремонтні роботи фінансуються з міського бюджету в рамках Програми економічного і соціального розвитку Києва і були заплановані ще в минулому році, але переконаний, що наближення "Євробачення-2017" суттєво пришвидшить і розширить цей процес.

Крім того біля МВЦ знаходиться занедбана зелена зона, яку нещодавно невідомі спробували перетворити на парковку, не маючи на це жодних документів.

Їм на заваді стали місцеві мешканці. А автор зареєстрував у Київраді проект рішення про надання статусу скверу згаданій земельній ділянці і організував прибирання цієї території.

Розраховую на позитивне рішення депутатів Київради, після якого розпочнеться повноцінне облаштування зони відпочинку в новому сквері.

Майбутнє проведення міжнародного конкурсу зовсім поряд, знову ж таки, зможе пришвидшити цей процес.

Очевидно, що горезвісна проблема МАФів біля станції метро "Лівобережна" також буде нарешті вирішена! Боротьба з МАФами триває давно, було написано не один десяток звернень щодо ліквідації цих непривабливих споруд, які заважають нормальному пересуванню пішоходів, та ще й у місці, де потік людей і так дуже великий.

Періодично проводився демонтаж МАФів, але спрацьовувала класична схема: сьогодні прибрали, а на ранок там уже стоїть новий "ларьок", якщо не два.

Сподіваюсь, тепер, коли до нас їде "Євробачення", до процесу підключаться вищі гілки влади, і можна буде масово ліквідувати МАФи та облагородити нарешті територію біля метро.

Одним з найголовніших подарунків киянам до проведення пісенного конкурсу в 2017 році, безперечно, має стати сучасна набережна на Микільській Слобідці.

Наразі громадські активісти й архітектори уже завершують проект набережної.

У проведенні "Євробачення" у нашій країні, а тим паче в столиці, бачу лише позитив. Це наш шанс оживити економіку і покращити імідж України на міжнародній арені, а також "оживити" один із найчарівніших куточків Києва – Лівобережжя.

Олег Петровець, депутат Київради, для УП. Київ