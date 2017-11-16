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На Співочому полі влаштують крижаний фест
Із 15 грудня до 30 січня на Співочому полі у Києві проходитиме новорічний фестиваль "Льодовиковий період".
16.11.2017
НОВИНИ
16 листопада
17:02
На Співочому полі влаштують крижаний фест
15:35
На Московському і Південному мостах обмежать рух
15:02
На Київщині затримали посадовця, який наживався на землі
12:39
Київрада порахувала, яким буде бюджет на 2018 рік
12:09
У Кличка розповіли, як гулятимуть новорічні свята
15 листопада
17:07
У четвер на Московському мосту обмежать рух
16:20
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
14:41
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
14:12
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
13:09
У Києві День Гідності та Свободи відзначать концертом і ходою
14 листопада
17:16
Дельфінарій "Немо" демонтують. ФОТО
14:26
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
11:21
На Великій Васильківській перекинулась Мазда. ФОТО
10:58
Забудовник прибрав своє сміття з Совських ставків – нардеп
13 листопада
15:29
За розкопками на Поштовій можна буде спостерігати онлайн – КМДА
14:44
Суд зобов'язав Кримчака носити електронний браслет до 11 січня – адвокат
14:22
У Києві зросла кількість хворих на грип
13:40
У центрі Києва обмежать рух через відзначення Дня Гідності та Свободи
11:35
У "Київавтодорі" пояснили, чому не зраджують солі в боротьбі зі снігом
09:59
На Лепсе загорівся швидкісний трамвай
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Всі новини
Події
16.11, 15:35
На Московському і Південному мостах обмежать рух
17 листопада рух транспорту на Московському і Південному мостах буде обмежено у зв’язку з ремонтом.
Події
16.11, 15:02
На Київщині затримали посадовця, який наживався на землі
Посадовця КП "Центр розвитку та інвестицій Васильківського району" затримали за хабар у 25 тисяч гривень.
Влада
16.11, 12:39
Київрада порахувала, яким буде бюджет на 2018 рік
Бюджет столиці на 2018 рік, за передніми даними, становитиме 45 мільярдів гривень.
Культурна столиця
16.11, 12:09
У Кличка розповіли, як гулятимуть новорічні свята
Засвічення ялинки на Софійській площі відбудеться у День Святого Миколая, а новорічні гуляння триватимуть з 19 грудня до 14 січня.
Події
15.11, 17:07
У четвер на Московському мосту обмежать рух
16 листопада рух транспорту на Московському мосту буде обмежений у зв’язку з ремонтом.
Події
15.11, 16:20
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
На сайті петицій до Київради зареєстрували вимогу не рубати 110-річну ялинку в Івано-Франківській області заради святкування Нового року у Києві.
Нерухомість
15.11, 14:41
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Департамент міського благоустрою виписав припис на демонтаж паркану довкола будівництва ЖК "Ярославів град" на місці колишнього Сінного ринку. На виконання роботи забудовнику дали 3 дні. З відсутністю паркану має зупинитись забудова.
Нерухомість
15.11, 14:12
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Київська адміністрація, замість зробити заповідником, оголосила архітектурний конкурс на кращі передпроектні пропозиції реконструкції парку "Дружби народів" і острова Муромець.
Події
16.11, 15:35
На Московському і Південному мостах обмежать рух
17 листопада рух транспорту на Московському і Південному мостах буде обмежено у зв’язку з ремонтом.
На Київщині затримали посадовця, який наживався на землі
У четвер на Московському мосту обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
У Києві День Гідності та Свободи відзначать концертом і ходою
Нерухомість
15.11, 14:41
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Департамент міського благоустрою виписав припис на демонтаж паркану довкола будівництва ЖК "Ярославів град" на місці колишнього Сінного ринку. На виконання роботи забудовнику дали 3 дні. З відсутністю паркану має зупинитись забудова.
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
Прокуратура судиться за столичний кінотеатр
Кличко пригрозив, що забиратиме історичні будинки в недобросовісних власників
ЖКГ
10.11, 12:33
Київенерго попереджає, що деяким киянам треба буде доплатити за минулий рік
Деякі жителі Києва муситимуть доплатити кошти за послугу з централізованого опалювання, надану у минулому році.
Київенерго незаконно нараховує деким киянам плату – перевірка
Музей Ханенків нарешті опалюють
Київенерго обіцяє, що тепло бюджетникам дадуть до кінця тижня
Київенерго не виключає, що кияни сидітимуть без світла
Ціни
08.11, 14:53
Кличко: проїзд Подільсько-Воскресенським мостом може бути платним
Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що проїзд по Подільсько-Воскресенському мосту може бути платним.
Київ дасть 25 мільйонів на житло для постраждалих від вибуху в Голосієві
На святкування нового року у Києві витратять 150 тисяч гривень
Київенерго каже, що кияни заборгували за тепло 2,6 мільярда
Київ другий у рейтингу міст з найдорожчою орендою житла
Культурна столиця
16.11, 17:02
На Співочому полі влаштують крижаний фест
Із 15 грудня до 30 січня на Співочому полі у Києві проходитиме новорічний фестиваль "Льодовиковий період".
У Кличка розповіли, як гулятимуть новорічні свята
Будинок зі зміями реставрують – Мінкультури
На Контрактовій працюватиме "казковий трамвай"
Ялинка у Києві буде з іграшками, що світяться, а довкола розвісять 80 км гірлянд
Більше про метро
21.09, 11:00
Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура
Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
Метро-2017. Рік інновацій
Таємниця метро: 20 цікавих фактів про столичну підземку
КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині
Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко
Час думати українською
Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.
ДОВІДНИК
ДКП та ЖЕКи
Відділи субсидій
Райдержадміністрації
ФОТОРЕПОРТАЖ
На Жилянській горить ресторан у житловому будинку. ФОТО
Прес-релізи
24.04.2020, 16:57
Де купувати українцям під час карантину: 6 причин зробити замовлення на EVA.UA
29.05.2019, 13:27
Где в Киеве купить таблетки для потенции
19.12.2018, 18:00
Выбор фотостудии для проведения коммерческой съёмки
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