Політика
|
Економіка
|
Європа
|
Форум
|
Блоги
|
Історія
|
Життя
|
Спорт
|
Київ
|
ТаблоID
|
БЖ
RSS-стрічки
Головне
Влада
Події
Нерухомість
ЖКГ
Ціни
Культурна столиця
Публікації
Новини
Колонки
Фоторепортажі
Архів
Київенерго: кияни оплачують тепло для магазинів і сусідських мансард
Мешканці, які отримали аномально високі рахунки за тепло, оплачують обігрів приватних магазинів, підвалів-складів чи сусідські мансарди.
01.02.2017
НОВИНИ
19:24
СБУ викрила конвертцентр з обігом у 700 мільйонів на місяць
19:05
У Києві очікується туман і сніг
18:24
Київенерго: кияни оплачують тепло для магазинів і сусідських мансард
16:09
У Києві відкрили пункти збору допомоги для Авдіївки
15:37
Кличко: якщо буде подорожчання метро, ми повідомимо киян
14:36
На бульварі Шевченка готуються звести 17-поверхового "монстра" – активіст. ФОТО
14:09
У Києві на будівництві загинув робітник: упав з 4 поверху
13:20
Кличко розповів, коли почне будувати метро на Виноградар
13:10
У Броварах водій маршрутки влетів у вантажівку. ФОТО
12:47
У метро затримали озброєного до зубів військовослужбовця. ФОТО
12:22
Ремонт фонтанів на Майдані з світломузикою коштуватиме 33 мільйони
11:26
На Святошині посеред дороги загорілось авто. ФОТО
10:54
Київ готує низку цікавих фестивалів і концертів до Євробачення
10:19
Суд заарештував екс-главу банку "Михайлівський"
09:57
Київрада планує виділити 625 мільйонів на добудову Подільського моста
31 січня
18:59
Екс-голову банку "Михайлівський" привезли до суду
18:55
Київенерго назвало найбільших боржників за тепло
18:31
У киянина вилучили наркотиків на мільйон гривень. ФОТО
17:31
Організатори показали, якою буде сцена "Євробачення-2017". ФОТО
17:04
Київ отримав 5 нових тролейбусів із кондиціонерами і відеонаглядом. ФОТО
+
Всі новини
Події
01.02, 19:24
СБУ викрила конвертцентр з обігом у 700 мільйонів на місяць
СБУ спільно з прокуратурою припинили у Києві діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом понад 700 мільйонів гривень.
Події
01.02, 19:05
У Києві очікується туман і сніг
Укргідрометцентр попереджає столичних мешканців про туман увечері 1 та вранці 2 лютого.
Події
01.02, 16:09
У Києві відкрили пункти збору допомоги для Авдіївки
У столиці розпочали збір гуманітарної допомоги для мешканців Авдіївки, які постраждали від ескалації конфлікту на сході країни.
Влада
01.02, 15:37
Кличко: якщо буде подорожчання метро, ми повідомимо киян
Київська адміністрація не планує найближчим часом підвищувати ціну на проїзд у столичному метрополітені.
Нерухомість
01.02, 14:36
На бульварі Шевченка готуються звести 17-поверхового "монстра" – активіст. ФОТО
На бульварі Шевченка, 32 та 32А готуються збудувати 17-поверховий офісно-готельний комплекс з підземним паркінгом, що може призвести до руйнування садиби Терещенків, яка є пам’яткою архітектури і розташована упритул до майбутнього будівництва.
Події
01.02, 14:09
У Києві на будівництві загинув робітник: упав з 4 поверху
На будівництві по вулиці Зарічній упав з балкону 4-го поверху і загинув столяр.
6
Події
01.02, 13:20
Кличко розповів, коли почне будувати метро на Виноградар
Столична влада має намір розпочати будівництво метро на Виноградар у грудні 2017 року.
Події
01.02, 13:10
У Броварах водій маршрутки влетів у вантажівку. ФОТО
У місті Бровари на Київщині 60-річний водій маршрутки зіткнувся з припаркованою на узбіччі вантажівкою.
Влада
01.02, 15:37
Кличко: якщо буде подорожчання метро, ми повідомимо киян
Київська адміністрація не планує найближчим часом підвищувати ціну на проїзд у столичному метрополітені.
Кличко каже, що у всіх відрядженнях і відпустках піарить Київ
Влада Київщини вимагає повернути попередню вартість проїзду
Кличко поїде в Давос і піде до Пінчука
За крісло керівника Нацполіції позмагається депутат Київради
Події
01.02, 19:24
СБУ викрила конвертцентр з обігом у 700 мільйонів на місяць
СБУ спільно з прокуратурою припинили у Києві діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом понад 700 мільйонів гривень.
У Києві очікується туман і сніг
У Києві відкрили пункти збору допомоги для Авдіївки
У Києві на будівництві загинув робітник: упав з 4 поверху
Кличко розповів, коли почне будувати метро на Виноградар
Нерухомість
01.02, 14:36
На бульварі Шевченка готуються звести 17-поверхового "монстра" – активіст. ФОТО
На бульварі Шевченка, 32 та 32А готуються збудувати 17-поверховий офісно-готельний комплекс з підземним паркінгом, що може призвести до руйнування садиби Терещенків, яка є пам’яткою архітектури і розташована упритул до майбутнього будівництва.
Кияни вимагають закопати котлован на Круглоуніверситетській. Відео
Під Києвом хочуть звести критий велотрек. ФОТО
Жителі будинку у центрі столиці: Рейдери хочуть відібрати наші квартири
Будівництво на Круглоуніверситетській законне – представник забудовника
ЖКГ
01.02, 18:24
Київенерго: кияни оплачують тепло для магазинів і сусідських мансард
Мешканці, які отримали аномально високі рахунки за тепло, оплачують обігрів приватних магазинів, підвалів-складів чи сусідські мансарди.
Київенерго назвало найбільших боржників за тепло
У мерії розповіли, як киянам взяти учать у знятті показників теплолічильника
Столичні споживачі заборгували за світло 678 мільйонів – Київенерго
"Київенерго" не перерахує платіжки "холодних" квартир у будинках з лічильниками
Ціни
01.02, 12:22
Ремонт фонтанів на Майдані з світломузикою коштуватиме 33 мільйони
КП "Київводфонд" 24 січня за результатами тендеру уклало дві угоди з ТОВ "Енерґо-Інвест" про реконструкцію фонтанів на Майдані Незалежності на загальну суму 32,76 мільйона гривень.
Київрада планує виділити 625 мільйонів на добудову Подільського моста
Київ не розподілив 3 мільярди з бюджету-2016
Із бюджету участі профінансують 62 проекти киян
Київ оцінює вартість проїзду в метро у 6 гривень
Культурна столиця
01.02, 10:54
Київ готує низку цікавих фестивалів і концертів до Євробачення
Київська влада готує низку культурно-мистецьких заходів до пісенного конкурсу "Євробачення".
Київ отримав "ключі" від Євробачення. ФОТО
Останки Олександра Олеся перепоховають на Лук’янівському цвинтарі
Музей російського мистецтва пропонують перейменувати у "Київську галерею"
Театр Франка хоче відкрити власну "Алею зірок"
КОЛОНКА АВТОРА
26.01.2017, 11:59
Арсеній Фінберг
Київський Бюджет Участі у питаннях та відповідях
Саме від вас залежить, які ідеї будуть профінансовані. Півгодини вашого часу можуть допомогти, наприклад, школі, де навчаються ваші діти, отримати новий спортмайданчик. Голосування триватиме до кінця доби 29 січня (рос.)
25.01.2017, 13:00
Валентина Аксьонова
Боротьба за ліс під Києвом: перша перемога
Орган місцевого самоврядування роками вводив в оману місцевих мешканців. Громада навіть не знала, що сільрада у 2012 році ухвалила Генеральний план. Пізніше виявилося, що сільрада вносила зміни до Генплану на свій розсуд "заднім числом" і мала купу "робочих" генеральних планів
ДОВІДНИК
ДКП та ЖЕКи
Відділи субсидій
Райдержадміністрації
ФОТОРЕПОРТАЖ
У Києві символічно "возз'єднали" УНР та ЗУНР. ФОТО
Прес-релізи
01.02.2017, 13:24
MagaZilla — ваш ориентир в мире интернет-покупок
31.01.2017, 16:35
Какой купить смартфон Xiaomi в Киеве
31.01.2017, 11:43
Как подготовится к продаже автомобиля?
© 2008-2017, Українська правда - Київ
Використання матеріалів сайту дозволено лише з посиланням (для інтернет-видань - гіперпосиланням) на сайт.
Зворотний зв'язок
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".
Логін:
Пароль:
Запам'ятати на цьому комп'ютері
Якщо ви новий читач, будь ласка,
зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook
Twitter
Вконтакте