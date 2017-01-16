У Кличка виписали штрафів на 400 тисяч за неприбраний сніг

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За першу половину січня інспектори з благоустрою виписали 4,5 тисячі приписів через неприбраний сніг, загальна сума штрафів підприємцям сягає 400 тисяч гривень.
16.01.2017
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16.01, 14:46

За дерибан двох островів та більше 36 га землі голові РДА дали лише 4 роки

Колишній голова Обухівської райадміністрації Віктор Остринський та його перший заступник Ігнат Белемець засуджені до 4 років в’язниці за зловживання службовим становищем при відчуженні понад 46 га землі.
СБУ викрила дерибан 1600 га землі на Київщині
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