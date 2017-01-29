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"Київенерго" не перерахує платіжки "холодних" квартир у будинках з лічильниками
ПАТ "Київенерго" не перераховуватиме плату за тепло мешканцям, у квартирах яких було холодніше санітарної норми у +18 градусів, якщо їхній будинок обладнаний лічильником тепла.
29.01.2017
НОВИНИ
29 січня
16:06
"Київенерго" не перерахує платіжки "холодних" квартир у будинках з лічильниками
15:45
У Києві перепоховали Олександра Олеся
11:15
Кияни можуть шукати загублені речі по телефону
11:01
У Києві демонтували 3 незаконні газові заправки
28 січня
13:46
Керівнику комунального підприємства світить до 8 років тюрми
13:03
У Києві спалили машину адвоката, що бореться з незаконною забудовою. ФОТО
12:14
На Соцмістечку вибухнув балон: загинула людина
11:32
У Києві свідки грабежу спіймали зловмисника
10:54
У Київській області масово отруїлись діти
27 січня
18:31
ЮНЕСКО перевірить забудову околиць Лаври оточенням Порошенка
18:27
Суд повернув у власність киян понад 100 га біля музею "Пирогово"
18:10
Подорожчання маршруток приємно позначилось на автобусах – Київпастранс
17:39
На Володимирському проїзді відновили двосторонній рух
16:30
Поліція зупинила незаконне будівництво на Воздвиженці. ФОТО
15:40
Система Kyiv Smart City у комунальних підприємствах запрацює до кінця року – КМДА
14:14
Киянам пропонують розстрочку на комуналку на 5 років
13:31
Службовців НАН викрили на привласненні 0,5 мільйона
12:40
Останки Олександра Олеся перепоховають на Лук’янівському цвинтарі
12:22
У Кличка кажуть, що сніг у Києві прибирають понад 500 машин і 6 тисяч людей
11:53
Перший поверх Київради стане публічним простором до кінця року
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Всі новини
29.01, 15:45
У Києві перепоховали Олександра Олеся
У Києві відбулося перепоховання праха українського письменника та поета Олександра Олеся та його дружини Віри, які були перевезені до Києва з Чехії після ексгумації.
Події
29.01, 11:15
Кияни можуть шукати загублені речі по телефону
Відтепер кияни можуть відшукати загублені речі через службу 1551 – міський контакт-центр долучився до онлайн-проекту "Бюро знахідок".
Події
29.01, 11:01
У Києві демонтували 3 незаконні газові заправки
Правоохоронці припинили діяльність трьох нелегальних газозаправних пунктів на вулиці Тепловозній, проспектах Соборності Григоренка.
Події
28.01, 13:46
Керівнику комунального підприємства світить до 8 років тюрми
Директору КП "Шляхово-експлуатаційного управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них "Магістраль" загрожує від 5 до 8 років ув’язнення за розтрату 300 тисяч державних гривень.
8
Події
28.01, 13:03
У Києві спалили машину адвоката, що бореться з незаконною забудовою. ФОТО
У Дніпровському районі Києва спалили машину адвоката активістів Петропавлівської Борщагівки Олександра Дядюка.
2
Події
28.01, 12:14
На Соцмістечку вибухнув балон: загинула людина
Внаслідок пожежі та вибуху газового балону у Деснянському районі столиці загинув чоловік.
Події
28.01, 11:32
У Києві свідки грабежу спіймали зловмисника
У столиці свідки пограбування схопили чоловіка, який намагався втекти з краденою торбою, і тримали його до приїзду поліцейських.
28.01, 10:54
У Київській області масово отруїлись діти
27 січня у двох різних районах Київської області сталося масове отруєння дітей.
Влада
27.01, 11:37
Кличко каже, що у всіх відрядженнях і відпустках піарить Київ
Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що кожне закордонне відрядження використовує в інтересах Києва.
Влада Київщини вимагає повернути попередню вартість проїзду
Кличко поїде в Давос і піде до Пінчука
За крісло керівника Нацполіції позмагається депутат Київради
РІК РОБОТИ КИЇВРАДИ: депутати реєструються і тікають
Події
29.01, 11:15
Кияни можуть шукати загублені речі по телефону
Відтепер кияни можуть відшукати загублені речі через службу 1551 – міський контакт-центр долучився до онлайн-проекту "Бюро знахідок".
У Києві демонтували 3 незаконні газові заправки
Керівнику комунального підприємства світить до 8 років тюрми
У Києві спалили машину адвоката, що бореться з незаконною забудовою. ФОТО
На Соцмістечку вибухнув балон: загинула людина
Нерухомість
27.01, 18:31
ЮНЕСКО перевірить забудову околиць Лаври оточенням Порошенка
ЮНЕСКО вивчить питання та витребує коментарі української влади про плани будівництва навпроти Києво-Печерської лаври, до якого причетне оточення президента України.
Суд повернув у власність киян понад 100 га біля музею "Пирогово"
Інвестори проти України: хто кого? Бувальщина про землю київську
На Круглоуніверситетській відновили скандальне будівництво. ФОТО
Прокуратура відсудила зелену зону, де планували звести висотку
ЖКГ
29.01, 16:06
"Київенерго" не перерахує платіжки "холодних" квартир у будинках з лічильниками
ПАТ "Київенерго" не перераховуватиме плату за тепло мешканцям, у квартирах яких було холодніше санітарної норми у +18 градусів, якщо їхній будинок обладнаний лічильником тепла.
Киянам пропонують розстрочку на комуналку на 5 років
У Кличка кажуть, що сніг у Києві прибирають понад 500 машин і 6 тисяч людей
Київпастранс каже, що в нього вкрали електроенергії на 1 мільйон гривень
"Київенерго" позмагається за управління тепломережами Києва
Ціни
1
27.01, 18:10
Подорожчання маршруток приємно позначилось на автобусах – Київпастранс
Після подорожчання приватних маршруток 21 січня кількість пасажирів у комунальному транспорті зросла на 6,5%.
На вихід із метро "Львівська брама" треба майже 900 мільйонів – заступник мера
Обслуговування будинків у Шевченківському районі обійдеться у 71 мільйон
На закупівлі крісел для НСК "Олімпійський" "наварили" 5 мільйонів – прокуратура
Проїзд на Київщині подорожчав на 40%. Перевізників змусять обґрунтувати ціну
Культурна столиця
27.01, 12:40
Останки Олександра Олеся перепоховають на Лук’янівському цвинтарі
Останки українського письменника Олександра Олеся і його дружини перепоховають у Києві 29 січня.
Музей російського мистецтва пропонують перейменувати у "Київську галерею"
Театр Франка хоче відкрити власну "Алею зірок"
У Києві до Великодня готують лабіринт із велетенських олівців і колодязь писанок
Головну ялинку Києва розпиляють на кубики і продають на аукціоні
КОЛОНКА АВТОРА
26.01.2017, 11:59
Арсеній Фінберг
Київський Бюджет Участі у питаннях та відповідях
Саме від вас залежить, які ідеї будуть профінансовані. Півгодини вашого часу можуть допомогти, наприклад, школі, де навчаються ваші діти, отримати новий спортмайданчик. Голосування триватиме до кінця доби 29 січня (рос.)
25.01.2017, 13:00
Валентина Аксьонова
Боротьба за ліс під Києвом: перша перемога
Орган місцевого самоврядування роками вводив в оману місцевих мешканців. Громада навіть не знала, що сільрада у 2012 році ухвалила Генеральний план. Пізніше виявилося, що сільрада вносила зміни до Генплану на свій розсуд "заднім числом" і мала купу "робочих" генеральних планів
ДОВІДНИК
ДКП та ЖЕКи
Відділи субсидій
Райдержадміністрації
ФОТОРЕПОРТАЖ
У Києві символічно "возз'єднали" УНР та ЗУНР. ФОТО
Прес-релізи
27.01.2017, 10:50
Онлайн кредиты возможность получить деньги быстро и не выходя из дома
20.01.2017, 16:55
ТОП-3 зимних аромата от RENI
27.12.2016, 14:21
Выгоды приобретения квартиры в Софиевской Борщаговке
Покупка квартиры в Киеве – удовольствие дорогое и по карману немногим гражданам.
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