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У неділю через акції до Дня Соборності у центрі Києва перекриють рух
22 січня на час проведення заходів до Дня Соборності України у центрі міста перекриють кілька вулиць, а громадський старн спорт змінить маршрути руху.
21.01.2017
НОВИНИ
21 січня
18:12
У неділю через акції до Дня Соборності у центрі Києва перекриють рух
11:25
Лютневі проїзні будуть романтичними. ФОТО
10:40
Киян кличуть на міст Патона об’єднати руки і серця
08:29
Киянину нарахували 10 тисяч за тепло. Київенерго каже: платить за сусідів
20 січня
19:00
Театр Франка хоче відкрити власну "Алею зірок"
18:25
У Києві засудили групу зловмисників, які убили і спалили таксиста
15:57
На Святошині падав ліфт з пасажирами: троси вискочили з гальмівних колодок. Доповнено
15:03
У столичному дитсадку отруїлись 4 дітей
14:36
У Гідропарку влаштували стрілянину: 3 поранених
12:36
Київські маршрутки подорожчають на гривню
11:53
Міністр соцполітики: Із завищеними платіжками розбираємося
11:37
Чиновників Голосієва спіймали на розкраданні коштів: вилучили майже 7 мільйонів
11:14
На Дніпрі врятували двох рибалок
10:43
Поблизу "Либідської" горів ринок: знищено 8 кіосків. ФОТО
09:36
У Києві стартував конкурс на отримання енергоефективних грантів для ОСББ та ЖБК
19 січня
19:45
Приміські маршрутки до Бучі та Ірпеня знову подорожчають
18:59
У Кличка пояснили, чому киянам прийшли більші рахунки за тепло
17:58
Київпастранс: У столичному транспорті 13% пасажирів – "зайці"
15:58
У Дніпровському районі карантин через сказ
15:03
У столиці під час роботи помер водій маршрутки
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Всі новини
Події
21.01, 11:25
Лютневі проїзні будуть романтичними. ФОТО
КП "Київпастранс" змінив зовнішній вигляд місячного проїзного квитка на наземний транспорт.
21.01, 10:40
Киян кличуть на міст Патона об’єднати руки і серця
22 січня до Дня Соборності України у столиці відбудеться акція "Живий ланцюг Соборності", під час якої кияни і гості міста об’єднають два береги Дніпра.
13
Ціни
21.01, 08:29
Киянину нарахували 10 тисяч за тепло. Київенерго каже: платить за сусідів
Мешканець будинку по вулиці Княжий затон, 2/30, який отримав рахунок за тепло за грудень у 9600 гривні, імовірно, платить за сусідів.
Культурна столиця
20.01, 19:00
Театр Франка хоче відкрити власну "Алею зірок"
Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка має намір відкрити власну "Алею зірок".
Події
20.01, 18:25
У Києві засудили групу зловмисників, які убили і спалили таксиста
Чотирьох зловмисників, які убили одного таксиста та напали на двох інших з метою заволодіння машинами, засудили до довічного та 15 років ув’язнення.
Події
20.01, 15:57
На Святошині падав ліфт з пасажирами: троси вискочили з гальмівних колодок. Доповнено
У будинку на вулиці Наумова, 23 В на 6 поверсі обірвався ліфт, у якому перебували жінка з дитиною.
Події
20.01, 15:03
У столичному дитсадку отруїлись 4 дітей
У Києві зареєстровано 4 випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію серед дітей, що відвідують дитсадок № 634 у Дарницькому районі.
1
Події
20.01, 14:36
У Гідропарку влаштували стрілянину: 3 поранених
Троє людей отримали поранення внаслідок стрілянини у кафе на території Гідропарку.
Влада
17.01, 10:09
Кличко поїде в Давос і піде до Пінчука
Мер Києва і голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко відвідає Всесвітній економічний форумі у Давосі 17-20 січня і візьме участь в Українському сніданку, який організовує Віктор Пінчук.
За крісло керівника Нацполіції позмагається депутат Київради
РІК РОБОТИ КИЇВРАДИ: депутати реєструються і тікають
Кличко за грудень заробив у 6 разів менше, ніж його заступник
Поліція Київщини отримала нового керівника
Події
21.01, 11:25
Лютневі проїзні будуть романтичними. ФОТО
КП "Київпастранс" змінив зовнішній вигляд місячного проїзного квитка на наземний транспорт.
У Києві засудили групу зловмисників, які убили і спалили таксиста
На Святошині падав ліфт з пасажирами: троси вискочили з гальмівних колодок. Доповнено
У столичному дитсадку отруїлись 4 дітей
У Гідропарку влаштували стрілянину: 3 поранених
Нерухомість
18.01, 15:07
Бучанська рада незаконно передала 1 га землі фірмі, пов’язаній з мером
Національне антикорупційне бюро підозрює службових осіб Бучанської міськради в незаконній передачі права на забудову 10 га землі. Зокрема, і близько 1 га фірмі, пов’язаній з мером Бучі Анатолієм Федоруком.
Держархбудінспекція: незаконних забудов стане менше
Суд повторно арештував "Гулівер"
Прокуратура не змогла забрати у батька Шуфрича гектари у Конча-Заспі
За дерибан двох островів та більше 36 га землі голові РДА дали лише 4 роки
ЖКГ
13
21.01, 08:29
Киянину нарахували 10 тисяч за тепло. Київенерго каже: платить за сусідів
Мешканець будинку по вулиці Княжий затон, 2/30, який отримав рахунок за тепло за грудень у 9600 гривні, імовірно, платить за сусідів.
Міністр соцполітики: Із завищеними платіжками розбираємося
У Кличка пояснили, чому киянам прийшли більші рахунки за тепло
Півтисячі підприємців оштрафували на 940 тисяч за неприбраний сніг
У Київенерго пояснили, чому деяким киянам нарахували по 8 тисяч за тепло
Ціни
8
20.01, 12:36
Київські маршрутки подорожчають на гривню
З 21 січня приватні перевізники Києва піднімуть ціну на проїзд у маршрутках міста на 1 гривню.
У Києві стартував конкурс на отримання енергоефективних грантів для ОСББ та ЖБК
Приміські маршрутки до Бучі та Ірпеня знову подорожчають
Столичні кінотеатри хочуть модернізувати на 30 мільйонів
Метрополітен оголосив повторний тендер на реконструкцію "Лівобережної"
Культурна столиця
20.01, 19:00
Театр Франка хоче відкрити власну "Алею зірок"
Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка має намір відкрити власну "Алею зірок".
У Києві до Великодня готують лабіринт із велетенських олівців і колодязь писанок
Головну ялинку Києва розпиляють на кубики і продають на аукціоні
До Водохреща у столиці готують 6 місць для купання. Карта
Нацмузей у Пирогові кличе на Масницю 26 лютого
КОЛОНКА АВТОРА
20.01.2017, 14:45
Олег Гречух
Ще не місто, уже не садівництво. Проблеми 30 тисяч приватних ділянок у Києві
Шляхом самозахоплення та наступних судових рішень окремі громадяни отримали землю у прибережних смугах багаточисельних озер, каналів, вздовж Дніпра, захопили тупикові вулиці. Уже сьогодні очевидні нереальні масштаби затрат на приведення до вимог закону всіх наявних порушень.
11.01.2017, 09:21
Олександр Вовченко
Майбутнє Кличка: чи покаже мер Києва сталевий кулак у політиці?
За більш ніж 2 роки керування Кличком столицею кардинальних змін, які би поліпшили життя киян, не відбулося. Екологічна ситуація загострилася, не реалізовано жодних великих інфраструктурних проектів, зміцніла проблема з паркуванням. Як існували побори на всіх рівнях, так і досі існують.
ДОВІДНИК
ДКП та ЖЕКи
Відділи субсидій
Райдержадміністрації
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20.01.2017, 16:55
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27.12.2016, 14:21
Выгоды приобретения квартиры в Софиевской Борщаговке
Покупка квартиры в Киеве – удовольствие дорогое и по карману немногим гражданам.
26.12.2016, 11:30
Магазин спортивной фармакологии переезжает на новый домен
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