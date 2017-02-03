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Залізничний вокзал і метро "Палац Спорту" хочуть сполучити трамваєм
1
Київська адміністрація має намір збудувати лінію швидкісного трамваю від Центрального залізничного вокзалу до станції метро "Палацу спорту".
03.02.2017
НОВИНИ
3 лютого
18:33
Залізничний вокзал і метро "Палац Спорту" хочуть сполучити трамваєм
18:18
Київ розробив 8 програм для зниження вартості компослуг
18:00
Кличко обіцяє розібратися з усіма "захмарними" платіжками киян
17:19
На проектну документацію частини Подільського мосту витратять 55 мільйонів
16:46
Пожежу на Подолі загасили. ФОТО
16:21
Мер Ірпеня задекларував пам’ятник Шевченку
16:00
У столичному ресторані вибухнула граната. ФОТО
15:06
Неподалік від метро "Тараса Шевченка" горять склади. ФОТО
14:30
Київ не освоїв 1,2 мільярда капвидатків із запланованих у 2016 році
14:28
На території монастиря у Бортничах горіла котельня
12:16
На Майдані прощаються з лейтенантом Дергачем, що загинув під Авдіївкою
11:56
У Києві 3 тролейбусників оголосили голодування. Київпастранс каже: фейк
11:14
На Київщині обмежили рух автобусів та вантажівок
10:40
Кличко назвав затримання посадовців КМДА "позитивним сигналом"
09:52
ГПУ перевірить статки києво-святошинського прокурора після публікації у ЗМІ
09:20
Столичних жителів просять ходити помалу і вийняти руки з кишень: ожеледиця
2 лютого
18:36
Поліція затримала серійного грабіжника кредитних установ
17:50
4 лютого у центрі Києва роздаватимуть презервативи і вчитимуть їх надягати
16:50
У столиці кількість хворих на грип зросла на 8,4%
15:46
Двох посадовців КМДА спіймали на розтраті 870 тисяч, виділених для сиріт та інвалідів
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ЖКГ
03.02, 18:18
Київ розробив 8 програм для зниження вартості компослуг
Столична влада впроваджує вісім програм для зниження вартості комунальних послуг для киян.
ЖКГ
03.02, 18:00
Кличко обіцяє розібратися з усіма "захмарними" платіжками киян
Мер Києва Віталій Кличко обіцяє, що усі скарги киян на холодні батареї і захмарні рахунки матимуть оперативну реакцію столичної влади.
Ціни
03.02, 17:19
На проектну документацію частини Подільського мосту витратять 55 мільйонів
Компанія "Інститут "Київдормістпроект" (Київ) виграла тендер на розробку проектної документації Подільського мостового переходу від дамби Русанівських садів до бульвару Перова за 54 мільйони 800 тисяч гривень.
Події
03.02, 16:46
Пожежу на Подолі загасили. ФОТО
Пожежу у складських приміщеннях на вулиці Набережно-Луговій,8 ліквідували.
Влада
03.02, 16:21
Мер Ірпеня задекларував пам’ятник Шевченку
Мер Ірпеня Володимир Карплюк за 901 тисячу гривень придбав матеріали для пам'ятника Тарасу Шевченку.
Події
03.02, 16:00
У столичному ресторані вибухнула граната. ФОТО
У ресторані по вулиці Профспілковій у Дніпровському районі столиці вночі стався вибух, пошкоджено скло та частково меблі і стіни будівлі.
Події
03.02, 15:06
Неподалік від метро "Тараса Шевченка" горять склади. ФОТО
На вулиці Набережно-Луговій, 8 горять склади на великій площі.
Влада
03.02, 14:30
Київ не освоїв 1,2 мільярда капвидатків із запланованих у 2016 році
Київська адміністрація освоїла 5,8 мільярда гривень капітальних видатків із запланованих 7 мільярдів гривень у 2016 році.
Влада
03.02, 16:21
Мер Ірпеня задекларував пам’ятник Шевченку
Мер Ірпеня Володимир Карплюк за 901 тисячу гривень придбав матеріали для пам'ятника Тарасу Шевченку.
Київ не освоїв 1,2 мільярда капвидатків із запланованих у 2016 році
Кличко назвав затримання посадовців КМДА "позитивним сигналом"
Кличко: якщо буде подорожчання метро, ми повідомимо киян
Кличко каже, що у всіх відрядженнях і відпустках піарить Київ
Події
1
03.02, 18:33
Залізничний вокзал і метро "Палац Спорту" хочуть сполучити трамваєм
Київська адміністрація має намір збудувати лінію швидкісного трамваю від Центрального залізничного вокзалу до станції метро "Палацу спорту".
Пожежу на Подолі загасили. ФОТО
У столичному ресторані вибухнула граната. ФОТО
Неподалік від метро "Тараса Шевченка" горять склади. ФОТО
У Києві 3 тролейбусників оголосили голодування. Київпастранс каже: фейк
Нерухомість
02.02, 12:11
Столичний суддя фіктивно розлучився, щоб не декларувати маєток – ЗМІ
Заступник голови Окружного адмінсуду Києва Володимир Келеберда розлучився дружиною, щоб не декларувати заміський будинок. При цьому суддя продовжує жити з екс-дружиною та користуватися нерухомістю, якої на паперах в нього немає.
Київ віддасть в оренду 2,2 га землі біля заводу "Енергія"
На бульварі Шевченка готуються звести 17-поверхового "монстра" – активіст. ФОТО
Кияни вимагають закопати котлован на Круглоуніверситетській. Відео
Під Києвом хочуть звести критий велотрек. ФОТО
ЖКГ
03.02, 18:18
Київ розробив 8 програм для зниження вартості компослуг
Столична влада впроваджує вісім програм для зниження вартості комунальних послуг для киян.
Кличко обіцяє розібратися з усіма "захмарними" платіжками киян
Київенерго: кияни оплачують тепло для магазинів і сусідських мансард
Київенерго назвало найбільших боржників за тепло
У мерії розповіли, як киянам взяти учать у знятті показників теплолічильника
Ціни
03.02, 17:19
На проектну документацію частини Подільського мосту витратять 55 мільйонів
Компанія "Інститут "Київдормістпроект" (Київ) виграла тендер на розробку проектної документації Подільського мостового переходу від дамби Русанівських садів до бульвару Перова за 54 мільйони 800 тисяч гривень.
Ремонт фонтанів на Майдані з світломузикою коштуватиме 33 мільйони
Київрада планує виділити 625 мільйонів на добудову Подільського моста
Столичні споживачі заборгували за світло 678 мільйонів – Київенерго
Київ не розподілив 3 мільярди з бюджету-2016
Культурна столиця
02.02, 17:50
4 лютого у центрі Києва роздаватимуть презервативи і вчитимуть їх надягати
4 лютого о 15:30 у Мистецькому арсеналі покажуть незвичайні інсталяції та проведуть майстер-клас з правильного одягання презервативів.
Київ готує низку цікавих фестивалів і концертів до Євробачення
Київ отримав "ключі" від Євробачення. ФОТО
Останки Олександра Олеся перепоховають на Лук’янівському цвинтарі
Музей російського мистецтва пропонують перейменувати у "Київську галерею"
КОЛОНКА АВТОРА
26.01.2017, 11:59
Арсеній Фінберг
Київський Бюджет Участі у питаннях та відповідях
Саме від вас залежить, які ідеї будуть профінансовані. Півгодини вашого часу можуть допомогти, наприклад, школі, де навчаються ваші діти, отримати новий спортмайданчик. Голосування триватиме до кінця доби 29 січня (рос.)
25.01.2017, 13:00
Валентина Аксьонова
Боротьба за ліс під Києвом: перша перемога
Орган місцевого самоврядування роками вводив в оману місцевих мешканців. Громада навіть не знала, що сільрада у 2012 році ухвалила Генеральний план. Пізніше виявилося, що сільрада вносила зміни до Генплану на свій розсуд "заднім числом" і мала купу "робочих" генеральних планів
ДОВІДНИК
ДКП та ЖЕКи
Відділи субсидій
Райдержадміністрації
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Пожежу на Подолі загасили. ФОТО
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01.02.2017, 13:24
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31.01.2017, 11:43
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