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Кличко наказав очистити Київ від снігу до ранку вівторка
2
Мер Києва Віталій Кличко дав доручення комунальним службам очистити дороги і тротуари столиці від снігу до ранку 10 січня.
09.01.2017
НОВИНИ
14:47
Кличко наказав очистити Київ від снігу до ранку вівторка
12:34
Рятувальники визволили зі снігової пастки 4 вантажівки та тролейбус
10:29
Кличко заступився за комунальників: Такі снігопади – це стихія!
10:03
"Фольксаваген" зіткнувся з легковиком і влетів у снігоприбиральний трактор. ФОТО
8 січня
13:20
На дороги Києва за добу висипали 4,3 тисячі тонн солі і піску
12:28
На Воскресенці горіло СТО
11:23
Машини, які заважають прибирати сніг, забере евакуатор – КМДА
10:57
На Київщині можуть обмежити рух вантажівок
10:37
На Київщині собаки загризли учасника АТО
7 січня
14:53
По сусідству з Межигір’ям оселилися судді та прокурори
14:36
Київавтодор просить водіїв не їздити на власних авто
11:00
У Київраді розробили інтерактивну карту громадських проектів
6 січня
17:02
На Співочому полі гулятиме Різдвяна країна мрій
16:20
Киянам розказали, як пережити морози
15:24
На Київщині розгорнули 71 пункт обігріву. АДРЕСИ
14:57
Прокуратура судиться за кінотеатр "Тампере". Забула, що відсудила у 2014-му?
14:32
Нічні тролейбуси вже перевезли 1,5 тисячі пасажирів – Київпастранс
13:56
Тариф на світло для киян через "Євробачення" не зросте – КМДА
13:50
У Кличка кажуть, що гарячі батареї не сильно позначаться на платіжках киян
13:18
На Київщині затримали групу сутенерів
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Всі новини
09.01, 12:34
Рятувальники визволили зі снігової пастки 4 вантажівки та тролейбус
Упродовж доби 8 січня столичні рятувальники визволили із снігових заметів 9 транспортних засобів.
Події
09.01, 10:29
Кличко заступився за комунальників: Такі снігопади – це стихія!
Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що комунальні служби працюють у цілодобовому режимі, щоб з початком робочого тижня у місті не сталося колапсу.
Події
09.01, 10:03
"Фольксаваген" зіткнувся з легковиком і влетів у снігоприбиральний трактор. ФОТО
На Київщині зіткнулися три транспортні засоби, внаслідок чого одна людина отримала травми.
ЖКГ
08.01, 13:20
На дороги Києва за добу висипали 4,3 тисячі тонн солі і піску
За останню добу снігопаду працівники КК «Київавтодор» використали 3,3 тисячі тонн піщано-соляної суміші та понад 1 тисячу тонн солі.
Події
08.01, 12:28
На Воскресенці горіло СТО
Увечері 7 січня сталася пожежа в одному з СТО по вулиці Черемшини.
Події
08.01, 11:23
Машини, які заважають прибирати сніг, забере евакуатор – КМДА
Автомобілі, які припарковані на узбіччях доріг і заважають прибиранню вулиць, будуть евакуйовані.
Події
08.01, 10:57
На Київщині можуть обмежити рух вантажівок
Київська обласна адміністрація планує ввести обмеження для проїзду вантажівок дорогами державного значення, якщо не зупинитися снігопад.
Події
08.01, 10:37
На Київщині собаки загризли учасника АТО
На Київщині у селі Кучаків Бориспільського району четверо собак на смерть загризли чоловіка.
Влада
30.12, 11:00
Поліція Київщини отримала нового керівника
Міністерство внутрішніх справ призначило начальником поліції Київщини тимчасово виконуючого обов'язки начальника управління Дмитра Ценова.
Київрада відмовилась перейменувати проспект Ватутіна на Шухевича
Мер Ірпеня також купив авто під Миколая
Чиновниця Київщини змогла купити квартиру під Києвом за $4 тисячі
Кличко знову взяв відпустку
Події
09.01, 10:29
Кличко заступився за комунальників: Такі снігопади – це стихія!
Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що комунальні служби працюють у цілодобовому режимі, щоб з початком робочого тижня у місті не сталося колапсу.
"Фольксаваген" зіткнувся з легковиком і влетів у снігоприбиральний трактор. ФОТО
На Воскресенці горіло СТО
Машини, які заважають прибирати сніг, забере евакуатор – КМДА
На Київщині можуть обмежити рух вантажівок
Нерухомість
1
07.01, 14:53
По сусідству з Межигір’ям оселилися судді та прокурори
У 500 метрах від резиденції Межигір’я збудували маєтки подружжя прокурорів Рогатюків, родичі заступника прокурора Київської області Мілевського та суддя Апеляційного суду Київської області Олег Левчук.
Прокуратура судиться за кінотеатр "Тампере". Забула, що відсудила у 2014-му?
Прокуратура судиться за 14 га лісу, який роздерибанили у 2007 році
Прокуратура судиться за 2 гуртожитки НАУ
Арку Дружби народів і Володимирську гірку хочуть з’єднати пішохідним мостом
ЖКГ
08.01, 13:20
На дороги Києва за добу висипали 4,3 тисячі тонн солі і піску
За останню добу снігопаду працівники КК «Київавтодор» використали 3,3 тисячі тонн піщано-соляної суміші та понад 1 тисячу тонн солі.
Тариф на світло для киян через "Євробачення" не зросте – КМДА
За ремонт електромережі в МВЦ до "Євробачення-2017" заплатять кияни? Документ
У Кличка обіцяють, що краще грітимуть киян з 6 січня
Сніг на вулицях столиці прибирає 228 машин – Київавтодор
Ціни
6
05.01, 15:32
Станцію метро "Лівобережна" хочуть реконструювати за 25 мільйонів
КП "Київський метрополітен" оголосило тендер на реконструкцію фасаду й вестибюля станції "Лівобережна" за 25 мільйонів гривень.
Найдорожчу ялинку України встановили в Ірпені. ФОТО
Оренда виставкового центру для Євробачення обійшлася у 35 мільйонів
Комунальники Кличка купили комп’ютерне обладнання, утричі переплативши за кабелі
На переоснащення сміттєзвалища у Підгірцях витратять 10 мільйонів
Культурна столиця
06.01, 17:02
На Співочому полі гулятиме Різдвяна країна мрій
7 січня на столичному Співочому полі влаштують українське родинне святкування "Різдва над Дніпром".
Центром столиці ходитимуть колядники
На залізничному вокзалі колядуватимуть для пасажирів
Ярмарки, фотозони, каруселі і 3D-шоу: Де зустрічати Новий рік?
На Софійській площі киян розважатимуть зірки естради та оркестр
КОЛОНКА АВТОРА
29.12.2016, 14:03
Володимир Прокопів
Із чим Київ входить у 2017 рік
Протягом останніх двох років у Києві не розпочалося жодного будівництва без документів. Це гарантія того, що "нових Войцеховських" у столиці більше не буде.
22.12.2016, 10:52
Ольга Балицька
Не дати шансу житловим аферистам, або Як бути впевненим у своїй інвестиції
Людині, яка не розібралась із рівнем добросовісності забудовника, на голову може звалитися купа проблем, починаючи від відсутності електро- та водопостачання. Але це як-то кажуть квіточки, бо придбані квадратні метри можуть взагалі не побудувати.
ДОВІДНИК
ДКП та ЖЕКи
Відділи субсидій
Райдержадміністрації
ФОТОРЕПОРТАЖ
13
Біля метро "Лісова" горить секонд-хенд. ФОТО. Відео
Прес-релізи
27.12.2016, 14:21
Выгоды приобретения квартиры в Софиевской Борщаговке
Покупка квартиры в Киеве – удовольствие дорогое и по карману немногим гражданам.
26.12.2016, 11:30
Магазин спортивной фармакологии переезжает на новый домен
06.12.2016, 23:46
Секрети вибору авіаперевізника
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