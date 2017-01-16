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У Кличка виписали штрафів на 400 тисяч за неприбраний сніг
1
За першу половину січня інспектори з благоустрою виписали 4,5 тисячі приписів через неприбраний сніг, загальна сума штрафів підприємцям сягає 400 тисяч гривень.
16.01.2017
НОВИНИ
16:05
У Кличка виписали штрафів на 400 тисяч за неприбраний сніг
14:46
За дерибан двох островів та більше 36 га землі голові РДА дали лише 4 роки
14:28
СБУ викрила дерибан 1600 га землі на Київщині
13:57
Суддя Вищого госпсуду має 7 квартир у Києві і 3 будинки в області
13:40
Київавтодор пояснив, навіщо йому снігоплавильний комплекс
13:03
Суддя Вищого адмінсуду судиться за службову квартиру, хоч має мінімум 5 своїх
12:29
У Києві почали готуватися до Великодня
11:28
Заступник директора науково-дослідного інституту привласнив 1,2 мільйона
10:44
Висотки на місці Сінного ринку будують з порушенням – депутат
09:47
У парку Феофанія святкуватимуть Водохреща
15 січня
13:49
На бульварі Шевченка зіткнулись два авто: загинула людина
12:44
Безцінний спадок: Кому належить історичний Київ?
14 січня
10:36
Київ покаже свої проекти на інвествиставці "MІPIM-2017" у Каннах
13 січня
19:02
Автор "версалю" для Юри Єнакіївського розробляє новий проект Театру на Подолі
18:09
За крісло керівника Нацполіції позмагається депутат Київради
15:55
У Києві планують пустити ще один нічний тролейбус
15:06
У парку КПІ змагатимуться на бігових лижах
14:04
Укрпошта: ми приймаємо всі платіжки, крім одної
13:33
Готуйтеся постояти: Ощадбанк очікує довгі черги платників за комуналку
13:01
У київських школах встановили автомати з солодощами. ФОТО
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Всі новини
Нерухомість
16.01, 14:46
За дерибан двох островів та більше 36 га землі голові РДА дали лише 4 роки
Колишній голова Обухівської райадміністрації Віктор Остринський та його перший заступник Ігнат Белемець засуджені до 4 років в’язниці за зловживання службовим становищем при відчуженні понад 46 га землі.
Нерухомість
16.01, 14:28
СБУ викрила дерибан 1600 га землі на Київщині
Співробітники Служби безпеки України попередили відчуження керівництвом Держгеокадастру Київської області земель на майже 2 мільярди гривень.
2
Нерухомість
16.01, 13:57
Суддя Вищого госпсуду має 7 квартир у Києві і 3 будинки в області
Родина суддя Вищого господарського суду України Сергія Бондаря володіє 7 квартирами у Києві та 2 Криму загальною площею 656 кв.м, а також 3 будинками поблизу столиці сукупною площею 652 кв.м.
ЖКГ
16.01, 13:40
Київавтодор пояснив, навіщо йому снігоплавильний комплекс
Комунальна корпорація "Київавтодор" пояснює намір будівництва снігоплавильного комплексу в Києві необхідністю зниження вартості утилізації снігу.
1
Нерухомість
16.01, 13:03
Суддя Вищого адмінсуду судиться за службову квартиру, хоч має мінімум 5 своїх
Суддя Вищого адміністративного суду Києва Олег Голяшкін претендує на службове житло в Києві, хоча його родина має щонайменше 5 квартир, дві з яких на столичному Печерську.
Культурна столиця
16.01, 12:29
У Києві почали готуватися до Великодня
У столиці до Великодня готують новий фестиваль писанок. На вихідних першу велику заготовку яйця, яке перетвориться на писанку, передали художниці.
16.01, 11:28
Заступник директора науково-дослідного інституту привласнив 1,2 мільйона
У Києві за привласнення 1,2 мільйона гривень судитимуть заступника директора "Науково-дослідного інституту соціально-економічного розвитку міста".
Нерухомість
16.01, 10:44
Висотки на місці Сінного ринку будують з порушенням – депутат
ПАТ "ХК "Київміськбуд” зводить житловий комплекс "Ярославів град" на території колишнього Сінного ринку з порушенням закону.
Влада
13.01, 18:09
За крісло керівника Нацполіції позмагається депутат Київради
Депутат Київської міської ради Леонід Антоненко від "Об'єднання "Самопоміч" візьме участь у конкурсі на посаду керівника Національної поліції.
РІК РОБОТИ КИЇВРАДИ: депутати реєструються і тікають
Кличко за грудень заробив у 6 разів менше, ніж його заступник
Поліція Київщини отримала нового керівника
Київрада відмовилась перейменувати проспект Ватутіна на Шухевича
Події
15.01, 13:49
На бульварі Шевченка зіткнулись два авто: загинула людина
15 січня о 07:50 сталася аварія на перехресті вулиці Володимирської та бульвару Шевченка сталася ДТП, у якій загинула людина.
Київ покаже свої проекти на інвествиставці "MІPIM-2017" у Каннах
У Києві планують пустити ще один нічний тролейбус
Укрпошта: ми приймаємо всі платіжки, крім одної
Готуйтеся постояти: Ощадбанк очікує довгі черги платників за комуналку
Нерухомість
16.01, 14:46
За дерибан двох островів та більше 36 га землі голові РДА дали лише 4 роки
Колишній голова Обухівської райадміністрації Віктор Остринський та його перший заступник Ігнат Белемець засуджені до 4 років в’язниці за зловживання службовим становищем при відчуженні понад 46 га землі.
СБУ викрила дерибан 1600 га землі на Київщині
Суддя Вищого госпсуду має 7 квартир у Києві і 3 будинки в області
Суддя Вищого адмінсуду судиться за службову квартиру, хоч має мінімум 5 своїх
Висотки на місці Сінного ринку будують з порушенням – депутат
ЖКГ
16.01, 13:40
Київавтодор пояснив, навіщо йому снігоплавильний комплекс
Комунальна корпорація "Київавтодор" пояснює намір будівництва снігоплавильного комплексу в Києві необхідністю зниження вартості утилізації снігу.
На Теремках прорвало мережу: більше сотні будинків без тепла
Київенерго: платіжки, розіслані киянам, не дійсні
У Києві знову можуть змінити квитанції на комуналку
У Київенерго розказали, чого мерзнуть кияни
Ціни
12.01, 16:02
У Києві подорожчає ще дві маршрутки
З 14 січня у столиці подорожчає проїзд у маршрутках №442, які курсують від метро "Політехнічний інститут" до вулиці Гарматної.
Тариф на світло для киян через "Євробачення" не зросте – КМДА
За ремонт електромережі в МВЦ до "Євробачення-2017" заплатять кияни? Документ
Станцію метро "Лівобережна" хочуть реконструювати за 25 мільйонів
Найдорожчу ялинку України встановили в Ірпені. ФОТО
Культурна столиця
16.01, 12:29
У Києві почали готуватися до Великодня
У столиці до Великодня готують новий фестиваль писанок. На вихідних першу велику заготовку яйця, яке перетвориться на писанку, передали художниці.
У парку Феофанія святкуватимуть Водохреща
У парку КПІ змагатимуться на бігових лижах
В аеропорту "Київ" колядуватимуть бандуристи
У центрі столиці гулятиме "Етнозима"
КОЛОНКА АВТОРА
11.01.2017, 09:21
Олександр Вовченко
Майбутнє Кличка: чи покаже мер Києва сталевий кулак у політиці?
За більш ніж 2 роки керування Кличком столицею кардинальних змін, які би поліпшили життя киян, не відбулося. Екологічна ситуація загострилася, не реалізовано жодних великих інфраструктурних проектів, зміцніла проблема з паркуванням. Як існували побори на всіх рівнях, так і досі існують.
29.12.2016, 14:03
Володимир Прокопів
Із чим Київ входить у 2017 рік
Протягом останніх двох років у Києві не розпочалося жодного будівництва без документів. Це гарантія того, що "нових Войцеховських" у столиці більше не буде.
ДОВІДНИК
ДКП та ЖЕКи
Відділи субсидій
Райдержадміністрації
ФОТОРЕПОРТАЖ
Під Києвом горить пилорама. ФОТО
Прес-релізи
27.12.2016, 14:21
Выгоды приобретения квартиры в Софиевской Борщаговке
Покупка квартиры в Киеве – удовольствие дорогое и по карману немногим гражданам.
26.12.2016, 11:30
Магазин спортивной фармакологии переезжает на новый домен
06.12.2016, 23:46
Секрети вибору авіаперевізника
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