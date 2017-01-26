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"Київенерго" позмагається за управління тепломережами Києва
Компанія "Київенерго" братиме участь у конкурсі на концесійний договір з управління київськими тепломережами, якщо його проводитимуть.
26.01.2017
НОВИНИ
13:18
"Київенерго" позмагається за управління тепломережами Києва
12:34
На велосипеді по снігу: киян вчитимуть безпеці руху взимку
12:24
У Києві від опіків померла 1-річна дитина. Поліція розслідує убивство
10:46
У Києві громадянин Узбекистану за хабар хотів легалізувати 40 співвітчизників
10:05
На Київщині затримали групу торговців людьми
25 січня
18:21
Прокуратура відсудила зелену зону, де планували звести висотку
17:47
Кличко відтиснувся 22 рази і передав естафету за кордон. Відео
17:32
За фактом наруги над "Биківнянськими могилами" відкрили кримінальне провадження
17:03
Музей російського мистецтва пропонують перейменувати у "Київську галерею"
16:33
У столиці встановили 3,7 тисячі камер відеонагляду. ФОТО
15:37
Під Києвом сплюндрували Биківнянський меморіал. ФОТО
15:17
5 районів на Київщині можуть залишитися без газу
14:09
Киянам "маякуватимуть" на пошту відсутність води і тепла у їхньому будинку
13:36
У Києві від грипу померла людина
12:18
Столичного адвоката спіймали на несплаті 2,8 мільйона податків
11:49
У Києві з відірваної крижини врятували 22 рибалки. ФОТО. Уточнено
11:15
Під Кабміном мітинг. Чергує 700 бійців Нацгвардії. ФОТО
09:42
Китайці хочуть реалізувати "під ключ" 3 великі проекти у Києві
24 січня
18:35
Помічницю судді затримали за хабар у $23 тисячі
18:18
Рух транспорту на в’їздах до столиці розблоковано – Укравтодор
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Події
26.01, 12:34
На велосипеді по снігу: киян вчитимуть безпеці руху взимку
29 січня у столиці відбудуться перші зимові велонавчання з безпеки руху.
Події
26.01, 12:24
У Києві від опіків померла 1-річна дитина. Поліція розслідує убивство
У столиці внаслідок отриманих під час купання опіків тіла померла 1-річна дівчинка.
Події
26.01, 10:46
У Києві громадянин Узбекистану за хабар хотів легалізувати 40 співвітчизників
Співробітники Військової прокуратури затримали громадянина Узбекистану, який за хабар намагався легалізувати 40 співвітчизників.
Події
26.01, 10:05
На Київщині затримали групу торговців людьми
Поліція Київщини викрила та затримала 4 торговців людьми, які упродовж року переправляли громадян України до Бразилії та Таїланду, де втягували їх у перевезення наркотиків.
Нерухомість
25.01, 18:21
Прокуратура відсудила зелену зону, де планували звести висотку
Столична прокуратура не допустила будівництва житлового комплексу у зеленій зоні по вулиці Крамського у Святошинському районі.
3
Події
25.01, 17:47
Кличко відтиснувся 22 рази і передав естафету за кордон. Відео
Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у флешмобі #22PushupChallenge на підтримку ветеранів АТО та передав естафету брату Володимиру.
25.01, 17:32
За фактом наруги над "Биківнянськими могилами" відкрили кримінальне провадження
Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження меморіального комплексу "Биківнянські могили" під Києвом.
7
Культурна столиця
25.01, 17:03
Музей російського мистецтва пропонують перейменувати у "Київську галерею"
Комісія Київради з питань культури пропонує перейменувати Київський національний музей російського мистецтва на "Національний музей "Київська Галерея".
Влада
1
23.01, 16:54
Влада Київщини вимагає повернути попередню вартість проїзду
Київська обласна державна адміністрація вимагає від автоперевізників повернути вартість проїзду в громадському транспорті до рівня, який був перед різким подорожчанням 21 січня.
Кличко поїде в Давос і піде до Пінчука
За крісло керівника Нацполіції позмагається депутат Київради
РІК РОБОТИ КИЇВРАДИ: депутати реєструються і тікають
Кличко за грудень заробив у 6 разів менше, ніж його заступник
Події
26.01, 12:34
На велосипеді по снігу: киян вчитимуть безпеці руху взимку
29 січня у столиці відбудуться перші зимові велонавчання з безпеки руху.
У Києві від опіків померла 1-річна дитина. Поліція розслідує убивство
У Києві громадянин Узбекистану за хабар хотів легалізувати 40 співвітчизників
На Київщині затримали групу торговців людьми
Кличко відтиснувся 22 рази і передав естафету за кордон. Відео
Нерухомість
25.01, 18:21
Прокуратура відсудила зелену зону, де планували звести висотку
Столична прокуратура не допустила будівництва житлового комплексу у зеленій зоні по вулиці Крамського у Святошинському районі.
Китайці хочуть реалізувати "під ключ" 3 великі проекти у Києві
Прокуратура відсудила будинок на Андріївському узвозі
Біля зруйнованого кінотеатру "Нивки" можуть знищити 200 дерев – активіст. ФОТО
"Самопоміч" вимагає зупинити будівництво на "Героїв Дніпра"
ЖКГ
26.01, 13:18
"Київенерго" позмагається за управління тепломережами Києва
Компанія "Київенерго" братиме участь у конкурсі на концесійний договір з управління київськими тепломережами, якщо його проводитимуть.
5 районів на Київщині можуть залишитися без газу
Киянам "маякуватимуть" на пошту відсутність води і тепла у їхньому будинку
Київводоканал почав перевіряти, як мешканці споживають воду
Київщина тимчасово залишиться без світла
Ціни
24.01, 16:29
На вихід із метро "Львівська брама" треба майже 900 мільйонів – заступник мера
Київська адміністрація оцінює вартість будівництва входу/виходу станції метрополітену "Львівська брама" Сирецько-Печерської лінії у 884 мільйони гривень.
Обслуговування будинків у Шевченківському районі обійдеться у 71 мільйон
На закупівлі крісел для НСК "Олімпійський" "наварили" 5 мільйонів – прокуратура
Проїзд на Київщині подорожчав на 40%. Перевізників змусять обґрунтувати ціну
Киянину нарахували 10 тисяч за тепло. Київенерго каже: платить за сусідів
Культурна столиця
7
25.01, 17:03
Музей російського мистецтва пропонують перейменувати у "Київську галерею"
Комісія Київради з питань культури пропонує перейменувати Київський національний музей російського мистецтва на "Національний музей "Київська Галерея".
Театр Франка хоче відкрити власну "Алею зірок"
У Києві до Великодня готують лабіринт із велетенських олівців і колодязь писанок
Головну ялинку Києва розпиляють на кубики і продають на аукціоні
До Водохреща у столиці готують 6 місць для купання. Карта
КОЛОНКА АВТОРА
26.01.2017, 11:59
Арсеній Фінберг
Київський Бюджет Участі у питаннях та відповідях
Саме від вас залежить, які ідеї будуть профінансовані. Півгодини вашого часу можуть допомогти, наприклад, школі, де навчаються ваші діти, отримати новий спортмайданчик. Голосування триватиме до кінця доби 29 січня (рос.)
25.01.2017, 13:00
Валентина Аксьонова
Боротьба за ліс під Києвом: перша перемога
Орган місцевого самоврядування роками вводив в оману місцевих мешканців. Громада навіть не знала, що сільрада у 2012 році ухвалила Генеральний план. Пізніше виявилося, що сільрада вносила зміни до Генплану на свій розсуд "заднім числом" і мала купу "робочих" генеральних планів
ДОВІДНИК
ДКП та ЖЕКи
Відділи субсидій
Райдержадміністрації
ФОТОРЕПОРТАЖ
У Києві символічно "возз'єднали" УНР та ЗУНР. ФОТО
Прес-релізи
20.01.2017, 16:55
ТОП-3 зимних аромата от RENI
27.12.2016, 14:21
Выгоды приобретения квартиры в Софиевской Борщаговке
Покупка квартиры в Киеве – удовольствие дорогое и по карману немногим гражданам.
26.12.2016, 11:30
Магазин спортивной фармакологии переезжает на новый домен
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