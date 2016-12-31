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У Києві влаштують Марш миру
1 січня у столиці відбудеться Марш миру приурочений до Дня миру-2017.
31.12.2016
НОВИНИ
31 грудня
14:00
У Києві влаштують Марш миру
12:42
Поліція затримала групу сталкерів, які хотіли святкувати Новий рік у зоні відчуження
12:04
Невідомий підстрелив двох людей у центрі Києва
11:31
Столичні медики переходять на посилений режим роботи
09:54
Ярмарки, фотозони, каруселі і 3D-шоу: Де зустрічати Новий рік?
30 грудня
16:34
На Софійській площі киян розважатимуть зірки естради та оркестр
15:55
У Кличка розповіли, як працюватимуть медики під час свят
14:08
У новорічну ніч порядок на Київщині охоронятимуть 560 поліцейських
12:51
За фактом пожежі, де загинули 4 дітей, відкрили провадження
12:35
Олені, квіти і кохання: на Оперному театрі показують світлове шоу. Відео
11:47
У Києві згоріло три авто
11:00
Поліція Київщини отримала нового керівника
09:58
Оренда виставкового центру для Євробачення обійшлася у 35 мільйонів
09:35
Київським поліцейським за погрози цивільним оголошено догану
29 грудня
19:09
Історичні будівлі та мости Києва підсвітять наступного року
17:31
Київрада розгляне петицію про демонтаж "чорного" фасаду театру на Подолі
16:59
Київрада прийняла до розгляду петицію про туалети
16:46
У Києві може зникнути станція метро "Петрівка"
16:15
На Київщині викрили підпільне виробництво електрокабелів
15:49
У пожежі на Русанівських садах загинуло 4 дитини
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Всі новини
2
Події
31.12, 12:42
Поліція затримала групу сталкерів, які хотіли святкувати Новий рік у зоні відчуження
Співробітники відділу поліції зони ЧАЕС затримали 4 стакерів, які прийшли в зону відчуження ЧАЕС святкувати Новий рік.
Події
31.12, 12:04
Невідомий підстрелив двох людей у центрі Києва
Невідомий чоловік поранив з автоматичної зброї двох працівничків офісу з продажу аксесуарів до мобільних телефонів. Чоловіка і жінку у важкому стані госпіталізували.
Події
31.12, 11:31
Столичні медики переходять на посилений режим роботи
Близько 200 екіпажів швидкої допомоги вдень і понад 100 екіпажів вночі переходять на посилений режим роботи в період новорічних свят.
1
Культурна столиця
31.12, 09:54
Ярмарки, фотозони, каруселі і 3D-шоу: Де зустрічати Новий рік?
У Києві до новорічно-різдвяних свят підготували низку цікавих локацій з розвагами, фудкортами, ярмарками, фотозонами і концертами.
Культурна столиця
30.12, 16:34
На Софійській площі киян розважатимуть зірки естради та оркестр
31 грудня для киян і гостей столиці на Софійській площі влаштують святковий концерт за участю популярних українських виконавців.
Події
30.12, 15:55
У Кличка розповіли, як працюватимуть медики під час свят
Медична допомога під час новорічних і різдвяних свят надаватиметься у повному обсязі.
30.12, 14:08
У новорічну ніч порядок на Київщині охоронятимуть 560 поліцейських
31 грудня та 1 січня в усіх районах Київської області чергуватимуть понад півтисячі працівників поліції та 160 громадських активістів.
30.12, 12:51
За фактом пожежі, де загинули 4 дітей, відкрили провадження
Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі на Русанівських садах, у якій загинуло четверо дітей.
Влада
30.12, 11:00
Поліція Київщини отримала нового керівника
Міністерство внутрішніх справ призначило начальником поліції Київщини тимчасово виконуючого обов'язки начальника управління Дмитра Ценова.
Київрада відмовилась перейменувати проспект Ватутіна на Шухевича
Мер Ірпеня також купив авто під Миколая
Чиновниця Київщини змогла купити квартиру під Києвом за $4 тисячі
Кличко знову взяв відпустку
Події
31.12, 14:00
У Києві влаштують Марш миру
1 січня у столиці відбудеться Марш миру приурочений до Дня миру-2017.
Поліція затримала групу сталкерів, які хотіли святкувати Новий рік у зоні відчуження
Невідомий підстрелив двох людей у центрі Києва
Столичні медики переходять на посилений режим роботи
У Кличка розповіли, як працюватимуть медики під час свят
Нерухомість
4
29.12, 17:31
Київрада розгляне петицію про демонтаж "чорного" фасаду театру на Подолі
Київрада прийняла до розгляду петицію щодо знесення нового фасаду театру на Андріївському узвозі.
Київрада оголосила конкурс на 50 банкоматів у метро
Архітектор: Театр на Подолі – це лише початок скандалів на Андріївському
Петиція про демонтаж "чорного" театру набрала 10 тисяч голосів
Кличко каже, що продовжить трощити незаконні МАФи
ЖКГ
29.12, 19:09
Історичні будівлі та мости Києва підсвітять наступного року
Київська влада має намір підсвітити історичні будівлі міста та мости, облаштувати набережну на Лівобережці та розпочати реконструкцію зоопарку у 2017 році.
На Оболоні відкрили центр обслуговування клієнтів "Київволоканалу"
"Київенерго" відмовилось від нової угоди на поставку газу від Ахметова
Київська влада перевірить киян, які споживають воду без лічильників
На енергоефективні гранти для ОСББ та ЖБК дадуть 30 мільйонів
Ціни
1
30.12, 09:58
Оренда виставкового центру для Євробачення обійшлася у 35 мільйонів
Національна телекомпанія України орендувала "Міжнародний виставковий центр" на Лівобережці для проведення "Євробачення – 2017" за 35,1 мільйона гривень.
Комунальники Кличка купили комп’ютерне обладнання, утричі переплативши за кабелі
На переоснащення сміттєзвалища у Підгірцях витратять 10 мільйонів
Київрада затвердила програму "Здоров'я киян" вартістю 9,4 мільярда
Голова Київської облради купила "Ягуар" за 1,7 мільйона
Культурна столиця
1
31.12, 09:54
Ярмарки, фотозони, каруселі і 3D-шоу: Де зустрічати Новий рік?
У Києві до новорічно-різдвяних свят підготували низку цікавих локацій з розвагами, фудкортами, ярмарками, фотозонами і концертами.
На Софійській площі киян розважатимуть зірки естради та оркестр
Олені, квіти і кохання: на Оперному театрі показують світлове шоу. Відео
Головну ялинку Києва показали з висоти пташиного польоту. Відео
На Контрактовій площі працюватиме "Казковий трамвай"
КОЛОНКА АВТОРА
29.12.2016, 14:03
Володимир Прокопів
Із чим Київ входить у 2017 рік
Протягом останніх двох років у Києві не розпочалося жодного будівництва без документів. Це гарантія того, що "нових Войцеховських" у столиці більше не буде.
22.12.2016, 10:52
Ольга Балицька
Не дати шансу житловим аферистам, або Як бути впевненим у своїй інвестиції
Людині, яка не розібралась із рівнем добросовісності забудовника, на голову може звалитися купа проблем, починаючи від відсутності електро- та водопостачання. Але це як-то кажуть квіточки, бо придбані квадратні метри можуть взагалі не побудувати.
ДОВІДНИК
ДКП та ЖЕКи
Відділи субсидій
Райдержадміністрації
ФОТОРЕПОРТАЖ
13
Біля метро "Лісова" горить секонд-хенд. ФОТО. Відео
Прес-релізи
27.12.2016, 14:21
Выгоды приобретения квартиры в Софиевской Борщаговке
Покупка квартиры в Киеве – удовольствие дорогое и по карману немногим гражданам.
26.12.2016, 11:30
Магазин спортивной фармакологии переезжает на новый домен
06.12.2016, 23:46
Секрети вибору авіаперевізника
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